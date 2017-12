Noch immer fehlen Kindergartenplätze in Fürth

Immer mehr Kleinkinder: Stadt sieht sich aber auf einem guten Weg - vor 1 Stunde

FÜRTH - Seit Jahren zählt der Ausbau der Kinderbetreuung zu den Schwerpunktthemen im Fürther Rathaus. Die aktuellen Zahlen zeigen indes, dass es noch nicht für alle Altersgruppen wirklich rosig aussieht.

Große Nachfrage: Die im September neu eröffnete, großzügig gestaltete Einrichtung der Chapel-Gemeinde sorgt mit ihren 75 Kindergartenplätzen für eine spürbare Entlastung in der Südstadt. © Foto: Winckler



Besonders die Zahl der Kinder im Alter zwischen drei und sechseinhalb Jahren steigt kontinuierlich. Sie liegt im Jahr 2017 bei 4084 (2012: 3468). Für diese Jungen und Mädchen stehen aber gegenwärtig nur 3672 Kindergartenplätze zur Verfügung. Das sind zwar 114 mehr als im Vorjahr – aber immer noch zu wenig, um jedes Kind aus dieser Altersgruppe unterzubringen. Der Versorgungsgrad liegt wie im Vorjahr bei 90 Prozent.

"Da müssen wir was tun", sagte Oberbürgermeister Thomas Jung bei der Vorstellung der jüngsten Zahlen am Montag. Bis zum Jahr 2020 müsse die Stadt über 500 Plätze zusätzlich schaffen. Dabei setze man sehr stark auf die Unterstützung freier Träger, die bereits jetzt einen guten Teil des Angebots in der Kleeblattstadt zur Verfügung stellt.

Für die beiden kommenden Jahre kann Jung bereits 330 neue Kindergartenplätze in Aussicht stellen. Unter anderem soll bis Mitte 2018 die Kindertagesstätte in der Grünen Halle an den Start gehen, ebenso die Champini-Kita auf dem ehemaligen Tucher-Gelände. Darüber hinaus gebe es Interessensbekundungen für weitere 250 Plätze.

Eine wichtige Weichenstellung sei in diesem Zusammenhang die vom Stadtrat im September beschlossene 100-Prozent-Förderung gewesen. Diese Entscheidung trug dem Wunsch der Kita-Träger Rechnung, dass sich die Stadt durch eine höhere Bezuschussung der Investitionskosten am Ausbauprogramm beteiligt.

Besser als bei den Kindergärten sieht es im Bereich der Kinderkrippen aus. Dort bleibt der aktuelle Bedarf durch die unveränderte Zahl von 901 Plätzen gedeckt, was einer Gesamtversorgungsquote von 30 Prozent entspricht. Weitere Plätze werden zudem durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen entstehen. Schließlich, so Jung, sei auch die Zahl der Geburten in den Jahren 2015 bis 2016 um 20 Prozent gestiegen

Die Zahl der Hortplätze ist mit 1237 im Vergleich (1235) ganz leicht gestiegen. Mit 4258 (Vorjahr: 4089) versorgten Schülern verzeichnet die Stadt im Bereich der Mittags- und Ganztagsbetreuung einen neuen Rekord. Mehr als jeder zweite Grundschüler sei mittlerweile versorgt. Hier gehe es in Zukunft deshalb eher um die qualitative Weiterentwicklung des Angebots.

Hans Winckler