Notunterkunft Praktiker geschlossen

Zirndorfer Einrichtung wird nur noch im Stand-by-Betrieb für Flüchtlinge vorgehalten - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Die Betten blieben zusehends leer, jetzt hat die Regierung von Mittelfranken auch die Ende 2015 eingerichtete Flüchtlingsunterkunft in der früheren Praktiker-Filiale in Zirndorfs Ortsteil Leichendorf aufgelassen.

„Auf Wiedersehen! Und viel Erfolg!“ stand beim Einzug der Flüchtlinge noch aus Baumarktzeiten über dem Eingang der Notunterkunft. Viele ehrenamtliche Helfer waren hier im Einsatz. © Archivfoto: Michaela Zimmermann



„Auf Wiedersehen! Und viel Erfolg!“ stand beim Einzug der Flüchtlinge noch aus Baumarktzeiten über dem Eingang der Notunterkunft. Viele ehrenamtliche Helfer waren hier im Einsatz. Foto: Archivfoto: Michaela Zimmermann



Wie die Pressestelle der Regierung auf Nachfrage bestätigt, sind die letzten Bewohner der Leichendorfer Dependance der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung (ZAE) dieser Tage ausgezogen, ab heute geht sie in einen "Stand-by-Betrieb", wird also noch vorgehalten. Es werde zeitnah entschieden, ob sie völlig aufgegeben wird. Landrat Matthias Dießl sprach dieser Tage von massiv rückläufigen Zahlen. Der Strom Asylsuchender hat sich auf vergleichsweise niedrigem Niveau eingependelt. Etwa 10 bis 20 Menschen kommen der Polizei zufolge derzeit täglich in der ZAE an der Rothenburger Straße an.

Ende 2015, als die Flüchtlingsströme ihren Höhepunkt erreicht hatten, waren den Zahlen der Regierung von Mittelfranken zufolge zeitweise um die 7000 Asylsuchende, teils unter sehr behelfsmäßigen Umständen in Mittelfranken erstuntergebracht, davon 2000 in der Stadt und im Landkreis Fürth. Während Fürth seit März, als die letzten Flüchtlinge das Höffner-Haus verließen, aktuell keine Erstaufnahmeeinrichtung hat, bestehen im Landkreis Fürth noch die ZAE-Dependancen in Ammerndorf (70 Plätze) und Veitsbronn (65 Plätze). 45 Plätze in Ammerndorf sind für medizinisch notwendige Isolierungen von Flüchtlingen mit ansteckenden Krankheiten wie Masern und Windpocken reserviert. Die ZAE selbst kann 650 Menschen aufnehmen. Insgesamt sind jetzt 620 Flüchtlinge in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen im Landkreis untergebracht. Nach wie vor hält die Regierung von Mittelfranken 2259 Plätze vor.

Für die rund 40 ehrenamtlichen Helfer der Zirndorfer Asylgruppe von St. Rochus bedeutet das Stilllegen der Aufnahmeeinrichung Praktiker eine gewisse Entlastung. Denn sie können sich nun wieder auf den Einsatz in der ZAE konzentrieren. Wie der Gemeindepädagoge und Gruppensprecher Erwin Bartsch erläutert, steht dabei die Kinderbetreuung und Mithilfe beim Schulunterricht im Mittelpunkt. Da für Flüchtlingskinder in Bayern in den ersten drei Monaten keine Schulpflicht besteht, kann Unterricht nur auf freiwilliger Basis angeboten werden. Die Ehrenamtlichen unterstützen in der ZAE zwei offizielle Pädagogen und ermöglichen so ein Schulangebot von Montag bis Samstag.

Rückblickend bezeichnet Bartsch den Einsatz im ehemaligen Baumarkt als sehr erfolgreich. Er lobt insbesondere das gute Miteinander aller dort Beschäftigen. Unter anderem konnten Spielgruppen für Kinder auf die Beine gestellt und ein Sommerfest organisiert werden. Die große Freifläche sei zwar vorteilhaft gewesen, doch die Halle nur ein Notbehelf. Bartsch: "Wenn nachts ein Kind geweint hat, sind alle aufgewacht." Als Quartier für bis zu 400 Menschen über einen Zeitraum von mehreren Monaten habe die Einrichtung nicht getaugt. "Da gibt es", so Bartsch, "besser ausgestattete Unterkünfte."

sd / di