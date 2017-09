Nur noch wenige Tage bis zum Grafflmarkt

Am Freitag und Samstag gibt es in Fürth wieder Schätze zu entdecken - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine Woche nach dem Nürnberger Trempelmarkt geht am Wochenende in Fürth der Herbstgrafflmarkt über die Bühne. In der Altstadt wird am Freitag und Samstag wieder ein Sammelsurium von nützlichen und kurios-liebenswerten Dingen angeboten.

Der Grafflmarkt lockt wieder in die Fürther Altstadt. © Hans-Joachim Winckler



Wer keine Platzkarte ergattern konnte, kann sich wie gewohnt auf den frei belegbaren Flächen in der Geleitsgasse und am Löwenplatz selbst einen Verkaufsbereich sichern. Pro beanspruchtem Quadratmeter werden 5,50 Euro fällig, die Gebühr kassieren städtische Mitarbeiter am Freitag und Samstag vor Ort in bar.

Die zur Verfügung stehenden Flächen werden voraussichtlich am Donnerstag mit einem Band der Stadt Fürth ausgewiesen. Der Kirchenplatz ist wieder als Kindergrafflfläche reserviert. Hier dürfen Mädchen und Jungen bis 14 Jahre kindgerechte Sachen anbieten – allerdings nur ebenerdig (zum Beispiel von einer Decke aus).

Der Verkauf ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 8 bis 15 Uhr gestattet. Waren, Stände und andere Gegenstände, die sich am Freitag vor 12 Uhr im Platzkartenbereich oder am Samstag nach 16.30 Uhr noch im Grafflmarkt-Gebiet befinden, werden gegebenenfalls durch die Stadt beseitigt.

Am Freitag sind die Gustavstraße, der Marktplatz sowie Waagstraße und -platz bereits ab 8 Uhr gesperrt, die anderen zum Marktbereich gehörenden Straßen und Plätze für den Durchgangsverkehr ab 12 Uhr. Die Buslinien 175 und N9 müssen von Freitag ab 10 Uhr bis Samstag, zirka 18 Uhr, umgeleitet werden. Sie fahren zwischen Billinganlage und Rathaus über die Kapellenstraße und Henri-Dunant-Straße. In Richtung Vach hält die Linie 175 am Rathaus zum Fahrgastwechsel an der Haltestelle B (gegenüber dem Rathaus). Der Nightliner N9 in Richtung Nürnberg ist ebenfalls an der Haltestelle B zu finden.

Die Haltepunkte Grüner Markt, Maxbrücke und Kulturforum können nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen fürs Kulturforum befinden sich in Fahrtrichtung Billinganlage in der Kapellenstraße bei Hausnummer 9, kurz vor der Einfahrt zu Reifen Lorenz, und in Richtung Rathaus am Ende der Flutbrücke.

fn