Nürnberg legt vor, Fürther Freibäder ziehen bald nach

Das Westband eröffnet die Saison, in Stadt und Landkreis Fürth muss man auf den Mai warten - vor 37 Minuten

FÜRTH - Es soll warm werden am Wochenende. Hochsommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius meldet der Wetterochs. Nürnberg nutzt die Chance und eröffnet im Westbad die Freibadsaison, die Bäder in der Stadt und im Landkreis Fürth sind noch nicht startklar.

Die Fürther Freibäder sind noch nicht ganz startklar für die neue Saison.



Chlorwasser, Sonnencreme, Sonnenwärme: Der Duft des Sommers auf nackter Haut lässt diesseits der Nürnberg-Fürther Stadtgrenze noch etwas auf sich warten. Das Freibad am Scherbsgraben öffnet seine Pforten erst am 15. Mai, wie das zwischen Stadt und Betreiber vertraglich vereinbart ist. Der 15. Mai ist heuer ein Dienstag. Etwas früher dran ist im Landkreis Fürth Veitsbronn. Im Veitsbad beginnt die Saison am Sonntag, 13. Mai, so Betriebsleiter Uwe Sulzer. Und im Zirndorfer Bibertbad kann man schon ab Samstag, 5. Mai, unter freiem Himmel schwimmen.

Bis dahin müssen sich Freibadfans also noch gedulden, auf die Außenanlagen von Fürthermare, Palm Beach und Bibertbad ausweichen – oder fürs Sommerfeeling einen Abstecher nach Nürnberg-Johannis machen. Warum das Westbad schneller ist als alle anderen? Fürthermare-Geschäftsführer Horst Kiesel meint, dass sie dort "ein ganz anderes Personal-Potenzial" haben, also viel mehr Leute. Sie müssen aber auch früher mit den Saisonvorbereitungen begonnen haben. Denn von heute auf morgen ist ein Schwimmbad nicht bereit für Gäste.

"Wir würden es gar nicht schaffen bis zum Wochenende", gesteht Kiesel. Es habe ja neulich noch geschneit in Fürth. Außerdem solle das Wetter auch wieder schlechter werden. Und Zirndorfs Bäderchef Frank Hatzel erklärt: "Wir hätten gern am Wochenende aufgemacht, aber so auf Knopfdruck geht das nicht." Acht Wochen Vorlaufzeit brauche man schon. Seit Anfang März, die Eiskunstbahn war gerade geschlossen, bringen Hatzel und sein Team das Freibad auf Vordermann. Handwerker verlegen neue Fliesen im Umkleidetrakt und verfugen das Planschbecken aus Naturstein. Vor zwei Wochen wurde das Schwimmerbecken mit frischem Wasser befüllt und am Mittwoch eine Probe fürs Labor entnommen. Dass etwas beanstandet wird, glaubt er nicht. Das Prozedere sei nun mal Vorschrift.

Derweil werden Wege repariert und fast 40 000 Quadratmeter Liegewiese getrimmt. Das heißt: ansäen, düngen, vertikutieren, belüften und geschätzte 300 Maulwurfshügel platt machen. Wenn am 5. Mai die ersten Badegäste eintrudeln, haben die Mitarbeiter des Bibertbads schon manche Bahn im Becken gezogen. Bei anfangs acht Grad ist Hatzel selbst eingetaucht – und war gleich wieder draußen. Gerade wird das Wasser aufgeheizt auf angenehme 23/24 Grad Celsius.

Birgit Heidingsfelder