Obacht Autofahrer: Heute wird Vach abgeriegelt

Letzte Etappe: Kreuzungsausbau im Schatten des Solarbergs steht an - vor 42 Minuten

FÜRTH - Die Woche bringt für die Autofahrer im Fürther Norden noch einmal besondere Geduldsproben mit sich: Heute beginnt der letzte Bauabschnitt des Kreuzungsumbaus von Vacher und Stadelner Straße – inklusive Straßensperrungen.

Die Kreuzung am Fuß des Solarbergs erhält neue Asphaltschichten. Dazu wird sie in Fahrtrichtung Vach beziehungsweise Recyclinghof komplett abgeriegelt. Der Verkehr fließt lediglich zwischen Atzenhof und Fischerberg in der Stadelner Straße. Eine Baustellenampel leitet die Autos einspurig an der Baustelle vorbei.

Gleichzeitig stellen Arbeiter die Asphaltschichten für die Anbindung an die neue Brücke sowie in der Flexdorfer Straße her. Die Vollsperrung der Vacher Brücke und der Flexdorfer Straße endet am Montag, 20. November, im Lauf des Tages.

Wegen der Arbeiten müssen einige Busse ausweichen. Die Linien 171 und 175 enden vom 13. bis 20. November an der Haltestelle Otto-Lilienthal-Schule. Sie fahren, von der Haltestelle Mühltalstraße kommend, bis zur Einmündung Melli-Beese-Straße und biegen dort zur Endhaltestelle Otto-Lilienthal-Schule ab.

Dort beginnt die Rückfahrt. In der Vacher Straße ist nach Einmündung der Charles-Lindbergh-Straße eine Ersatzhaltestelle für den Haltepunkt Gustav-Weißkopf-Straße eingerichtet. Die Haltestellen Vacher Brücke, Am Altengraben, Schönblick, Am Vacher Markt und Vach Nord können nicht bedient werden.

Schüler müssen morgens auf die Linie 174 ausweichen. Die Schulfahrten um 12.52 Uhr ab Fürth Hauptbahnhof (Linie 173) und 13.25 Uhr ab Klinikum Ost (Linie 171) werden über Atzenhof und Mannhof nach Vach umgeleitet.

Die Linie 174 wird nach Vach Nord umgeleitet und ersetzt dort die Busanbindung der Linien 171 und 175. Die Haltestelle Am Vacher Markt kann dadurch nicht angefahren werden. Dafür gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Brückenstraße nach der Einmündung Vacher Kirchweg.

fn