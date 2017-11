Obdachloser brutal verprügelt: Haftbefehle gegen Verdächtige

57-Jähriges Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch Kopftritte - vor 47 Minuten

FÜRTH - Nach dem brutalen Angriff auf einen Obdachlosen in Fürth sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Den beiden Männern werde Raub und versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Sie sollen den im Fürther Stadtpark schlafenden Obdachlosen am Dienstagabend attackiert haben. Sie sollen gegen seinen Kopf getreten und seine Wertsachen gefordert haben. Der 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Passanten beobachteten den Überfall und riefen Hilfe herbei. Die 40 und 45 Jahre alten Tatverdächtigen sind den Angaben zufolge selbst obdachlos und wurden noch am Tatort festgenommen, am Mittwochabend erging Haftbefehl gegen die Männer.

dpa