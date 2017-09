Obdachloser von vier Jugendlichen beraubt?

Möglicherweise Überfallener nun selbst in Haft - Polizei sucht nach Zeugen - vor 52 Minuten

FÜRTH - Am Samstagabend griff die Polizei einen Obdachlosen auf, der mit einem Cuttermesser in Fürther U-Bahnhöfen unterwegs war. Er erzählte ihnen jedoch eine Geschichte, in der er selbst das Opfer war.

Am Samstagabend meldeten Zeugen der Polizei, dass am U-Bahnhof Rathaus in Fürth ein Mann mit einem Cuttermesser umherlief, dessen stark gerötete Augen auffällig seien. Die Beamten konnten ihn jedoch bei ihrem Eintreffen nicht mehr auffinden. Kurze Zeit später aber erhielt die Polizei wieder Zeugenmeldungen, dass derselbe Mann mit dem Cuttermesser am U-Bahnhof Hauptbahnhof "herumfuchtelte". Hier trafen die Polizisten ihn an.

In der nachfolgenden Befragung erzählte der 43-Jährige jedoch, dass vier Jugendliche ihn am Rathaus überfallen und sein Bargeld gestohlen hätten. Die Täter konnte er jedoch nicht näher beschreiben. Die Beamten stellten außerdem bei der Überprüfung fest, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle bestanden und brachten ihn ins Gefängnis. Die Kripo Fürth sucht jetzt nach Zeugen:

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

