Oberasbach: 13 versuchte Einbrüche in drei Tagen

In ein Haus konnten sie tatsächlich eindringen - Bewohner schliefen - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Eine Serie von Einbruchsversuchen beschäftigt die Kriminalpolizei: Innerhalb von nur drei Tagen haben Einbrecher in Oberasbach 13 Mal ihr Glück versucht. In einem weiteren Fall gelang es ihnen tatsächlich, in ein Haus einzusteigen. Die Bewohner schliefen zu dem Zeitpunkt.

Der oder die Täter hatten freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser im Visier, und zwar sowohl im Oberasbacher Zentrum als auch in den Stadtteilen Altenberg und Kreutles. Sämtliche dieser Einbruchsversuche wurden nach Angaben der Polizei zwischen dem 12. und dem 14. April unternommen.

Einmal blieb es nicht beim Versuch: In ein Reihenhaus in der Meisenstraße in Kreutles drangen Unbekannte ein, als die Bewohner schon in ihren Betten lagen. Ihre Beute hat einen Wert von 80 Euro. Der entstandene Sachschaden aller Fälle beträgt zusammengerechnet etwa 1500 Euro.

Die Fürther Kripo bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges beobachtet haben - zum Beispiel langsam fahrende oder auffällig parkende Fahrzeuge in Wohngebieten, Menschen, die der Erfahrung nach nicht in diesen Wohngebieten leben - oder andere Begebenheiten sahen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

czi