Oberasbach: Anlieger vereitelt Einbruch in Fahrradladen

Zwei Täter vermutet - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

OBERASBACH - In der Nacht zum Donnerstag überraschte ein Mann zwei unbekannte Täter, die im Begriff waren, in einen Fahrradladen in Oberasbach einzubrechen. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anlieger bemerkte kurz vor Mitternacht einen unbekannten Mann, der über ein Fenster in den Büroraum des Fahrradgeschäfts in der Rothenburger Straße - zwischen Schlossgasse und Zirndorfer Weg - eindrigen wollte. Als der Zeuge den mutmaßlichen Einbrecher ansprach, flüchtete dieser in Richtung Burgweg. Da der Mann vor seiner Flucht etwas in Richtung einer für den Zeugen nicht sichtbaren Person sagte, wird davon ausgegangen, dass der Einbrecher in Begleitung eines Mittäters war.

Der erste Täter wird von dem Anlieger folgendermaßen beschrieben: Er wird auf 35 Jahre geschätzt, ist etwa 185 cm groß, trug eine blaue Jeans, eine graue Stoffbomberjacke, eine graue Wollmütze und Sportschuhe mit roten Applikationen. Zu seinem mutmaßlichen Komplizen soll er zudem in einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in Oberasbach im Bereich der Rothenburger Straße bzw. Burgweg aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen.

