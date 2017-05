Oberasbach: Autofahrern drohen bald Knöllchen

OBERASBACH - Ab sofort ist das Parken auf dem Oberasbacher "Netto-Parkplatz" am Rathaus an Werktagen zwischen 8 und 19 Uhr nur noch für höchstens zwei Stunden erlaubt. Für Autofahrer heißt das, zur Parkscheibe zu greifen.

Noch bekommen Langzeitparker am Netto-Parkplatz nur einen Info-Flyer der Stadt hinter die Scheibenwischer, bald gibt es Strafzettel. Foto: Foto: Mennig



Nach einer Übergangszeit wird die kommunale Verkehrsüberwachung damit beauftragt, zeitliche Überschreitungen auch hier zu ahnden. "Die Maßnahme ist notwendig, um Dauerparken während der Öffnungszeiten von Geschäften, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen im Rathausumfeld zu verhindern", heißt es aus dem städtischen Ordnungsamt. Auch auf dem nahe gelegenen Interimsparkplatz auf der ehemaligen Festwiese am Rathaus ist die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt.

Wem das nicht reicht, der muss auf die öffentlichen Parkplätzen an der Stiftsstraße und das seit Ostern freigegebene neue Areal auf dem ehemaligen Bauhofgelände am Jugendhaus (St.-Johannes-Str. 8) mit 40 Stellflächen ausweichen. Über den Andreas-Güllering-Weg sind das Rathaus und die Geschäfte zu Fuß in rund drei Minuten zu erreichen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten an der neuen Tiefgarage am Rathaus, am Platz für alle und an der Vorderen Hochstraße verbessert sich die Situation voraussichtlich ab Juni 2018.

