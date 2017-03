Oberasbach beißt sich die Zähne aus

Bürgermeisterin Huber und Stadtplanerin Dietrich zu den Problemen im Hölzleshoffeld - vor 15 Minuten

OBERASBACH - Wie können Kommunen es schaffen, 40 bis 50 Jahre alte, von Ein- und Zweifamilienhäusern dominierte Wohnquartiere neu zu entwickeln und damit wieder zu beleben? Dieser spannenden, aber auch heiklen Frage der Stadtplanung widmet sich eine Untersuchung der Hochschule für Technik Stuttgart im Auftrag der Wüstenrot Stiftung. Anhand von Fallstudien wird gezeigt, mit welchen Instrumenten und Fördertöpfen gearbeitet werden kann. Beleuchtet wird auch die Siedlung "Hölzleshoffeld" in Unterasbach. Was für Probleme hier in der Praxis lauern, und was sie sich von der Studie erhoffen – darüber sprechen Stadtplanerin Martina Dietrich und Bürgermeisterin Birgit Huber im Interview.

Martina Dietrich und Birgit Huber werfen einen Blick in die Wüstenrot-Studie. © Foto: Thomas Scherer



Martina Dietrich und Birgit Huber werfen einen Blick in die Wüstenrot-Studie. Foto: Foto: Thomas Scherer



Wie kommt Oberasbach in eine bundesweite Studie, Frau Huber?

Birgit Huber: Am Anfang stand ein Pilotprojekt vier bayerischer Ministerien, das ältere Einfamilienhaus-Gebiete fit für die Zukunft machen will. Wir haben uns dafür beworben, wurden aber nicht genommen. In unserem Städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK ist die Neuausrichtung der in die Jahre gekommenen Wohnquartiere ein wichtiger Aspekt. Ziel war es daher, im Hölzleshoffeld etwas Modellhaftes zu entwickeln, das wir auf andere Quartiere übertragen wollten. Die ISEK-Planerin hat die Hochschule in Stuttgart auf Oberasbach aufmerksam gemacht. Daraufhin hat die Uni bei uns angefragt, ob wir an der Studie teilnehmen wollen.

Die kommunale Bauverwaltung betritt mit dem Thema Neuland.

Martin Dietrich: Genau. Das Bauen auf der grünen Wiese beherrschen wir problemlos, in diese Richtung wurden wir ja ausgebildet. Aber beim Bauen im Bestand müssen wir uns nun auch mit neuen Fakten auseinandersetzen.

Positiv gefragt, welches Potential bietet Oberasbach?

Huber: Wir haben 80 bis 90 Prozent Einfamilienhäuser, überwiegend aus den 1960er und 1970er Jahren, allerdings gut durchmischt im gesamten Stadtgebiet. Diesen Bestand müssen wir qualifizieren, dabei gilt es aber zu beachten, dass es sich um Einzelimmobilien in Privatbesitz handelt.

Bauen auf der grünen Wiese widerspricht nicht nur den Zielen des Stadtentwicklungskonzeptes, Oberasbach hat auch keine Flächen. Wie hoch ist der Druck zu handeln?

Huber: Sehr hoch. Wir haben nur noch kleine Restbereiche zur Nachverdichtung. Ich sage immer, wir sind die Schweiz im Landkreis. Wir müssen mit unseren Flächen sparsam umgehen.

Dietrich: Der Punkt ist doch auch, dass die Häuser, über die wir sprechen, nicht zukunftsfähig sind. Unten hat man eine kleine Toilette, eine Küche und das Wohnzimmer, oben das Bad und das Schlafzimmer. Barrierefreiheit gibt es nicht. Außerdem fehlt räumlich die Flexibilität. Nach einer Hüft- oder Knieoperation sind sie als Bewohner aufgeschmissen. Außerdem bräuchten wir kleinere Wohnungen, die nicht nur altersgerechter wären und die sich die Menschen mit einen kleinen Rente noch leisten können. Aber das Modell mit dem Einfamilienhaus für die Familie wurde in den 60er Jahren kreiert und verkauft sich noch immer blendend.

Im Hölzleshoffeld sagen die Leute, wir würden gerne verdichten, aber die Stadt lässt uns nicht.

Dietrich: Nachverdichten wollen wir alle. Es geht aber nicht nur um Bauvolumen, sondern auch um die Wohnästhetik und darum, den sozialen Frieden zu erhalten. Deshalb müssen Dinge wie beispielsweise der Grad der Versieglung oder die Erschließung über einen Bebauungsplan geregelt werden. Wenn die Qualität erhalten bleibt, erhöht das letztlich auch den Wert der Grundstücke.

Bei den Bürgern kommt das aber so nicht an, wo hakt es?

Dietrich: Die Bürger reflektieren die künftige Entwicklung nicht. Bleibt im Hölzleshoffeld alles so, wie es derzeit ist, könnte beispielsweise ein Investor kommen, ein Grundstück erwerben, leerräumen und ein riesiges Haus hineinsetzen. Um das zu verhindern, muss die Kommune einen Planungskorridor definieren.

Huber: Wir sind in guter Absicht unterwegs, aber das ist schwer zu vermitteln. Wir dringen nicht durch. Ein Dilemma, an dem sich die Verwaltung die Zähne ausbeißt. Ich möchte deshalb die Professorin aus Stuttgart und die Wüstenrot Stiftung kontaktieren, vielleicht können sie uns helfen.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Problemen im Hölzleshoffeld?

Huber: Wenn wir künftig Gebiete in Oberasbach überplanen wollen, werden wir kleinere Einheiten betrachten.

Und wie geht es im Hölzleshoffeld weiter? Die Freien Wähler haben einen Antrag eingebracht, in dem sie eine neue Form der Bürgerbeteiligung fordern. Die Anwohner sollen ihre Vorstellungen unter fachkundiger Anleitung skizzieren.

Huber: Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs fand vom 14. November bis 14. Dezember statt. Das Planungsbüro sichtet und qualifiziert die Einwendungen und wird Handlungsvorschläge erarbeiten. Es gibt ja auch den Antrag der SPD, der zu dem Zeitpunkt abgelehnt wurde, sämtliche Planungen im Hölzleshoffeld zu stoppen. Zu gegebener Zeit, und ich denke das wird nicht vor April sein, werden wir uns mit den Vorschlägen der Planer und den beiden Anträgen beschäftigen. Was dann passiert, muss der Stadtrat entscheiden.

Interview: Harald Ehm