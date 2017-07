Oberasbach bekommt eine eigene S-Bahn

Zum Abschluss der Bauarbeiten wird ein Zug auf den Namen der Stadt getauft - vor 47 Minuten

OBERASBACH - Die Stadt Oberasbach übernimmt die Patenschaft für einen Elektrotriebzug der S-Bahn Nürnberg. Seit 2013 sind die Züge vom Typ Talent 2 auf der Linie 4 im Einsatz. Die klimatisierten Fahrzeuge, die der Freistaat Bayern gemeinsam mit DB Regio finanziert hat, setzten seither, so lässt die Bahn in einer Pressemitteilung wissen, neue Maßstäbe im Hinblick auf Ausstattung und Komfort.

Ein Zug der regionalen S-Bahn trägt künftig den Namen Oberasbach © Danile Karmann/dpa



Oberasbachs Bürgermeisterin Birgit Huber, und Marco Schimmich, Verkehrsvertragsmanager Franken für DB Regio Bayern, geben am Sonntag, 9. Juli, um 14 Uhr am Bahnhof "Oberasbach" einem der Fahrzeuge den Namen der Stadt.

Mit der Zugtaufe entspricht die S-Bahn Nürnberg dem Wunsch der Kommune. Der getaufte Elektrotriebszug soll Botschafter für die Region sein. Der neue Zugname und das Stadtwappen sind auf beiden Seiten des Fahrzeuges zu sehen.

Die Taufe wird musikalisch untermalt vom Trio Accelerando. Direkt im Anschluss können Gäste der Zugtaufe mit der S4 "Oberasbach" kostenlos nach Ansbach und zurück fahren. Alternativ bietet sich ein Besuch der Oberasbacher Kirchweih an, die in fußläufiger Entfernung vom Bahnhof Oberasbach stattfindet. Das Festzelt liegt an der Bachstraße 7.

Die Zugtaufe markiert das Ende der Bauarbeiten am Bahnhof Oberasbach: Seit dem Baubeginn im März 2015 wurde hier der ehemals beschrankte Bahnübergang aufgelassen und durch zwei Unterführungen – eine für Fußgänger und Radfahrer und eine für den Straßenverkehr – ersetzt.

Für die Kfz-Unterführung musste eine neue Straßenschleife gebaut werden, außerdem wurde der Haltepunkt verschoben. Die Kosten des Bauprojekts beliefen sich auf zirka sechs Millionen Euro, die vom Bund, der DB AG und der Stadt Oberasbach anteilig getragen wurden.

fn