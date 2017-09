Oberasbach: Die Betriebe rufen stolze Preise auf

Auftragsvergabe beim "Platz für alle" gestaltet sich weiter kompliziert - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Die Stadt tut sich weiterhin schwer, ihre Aufträge für verschiedene Arbeiten bei ihrem Renommierprojekt, dem "Platz für alle" vor dem Rathaus, an den Handwerker zu bringen. Das Verfahren ist aber nicht nur zäh, auch die Summen, die die Firmen für ihre Leistungen aufrufen, sind knackig.

Die Baukonjunktur brummt, das macht Auftragsvergaben schwierig. © Hans-Joachim Winckler



Die Baukonjunktur brummt, das macht Auftragsvergaben schwierig. Foto: Hans-Joachim Winckler



Ausgeschrieben hatte das Bauamt – nachdem im ersten Durchgang keine Angebote eingegangen waren – erneut die Stahlbau- und Sandstrahlarbeiten. Erstere wurden jetzt für rund 127 000 Euro vergeben. Das sind 20 Prozent mehr, als das Planungsbüro veranschlagt hatte. Doch selbst bei einem weiteren Anlauf sei aufgrund der guten Auftragslage und der momentanen Preisentwicklung nicht mit einem besseren Ergebnis zu rechnen, heißt es in der Vorlage für die Stadträte. Von acht Firmen, die aufgefordert waren, hatten fünf ein Angebot abgegeben.

Bei den Sandstrahlarbeiten kamen sogar nur drei von sechs Betrieben dem Wunsch der Kommune nach, wobei eine Firma die Unterlagen auch noch verspätet einreichte und damit aus dem Rennen fiel.

Die verbliebenen beiden Angebote waren, so das Urteil das Bauamtes, "unwirtschaftlich". Kein Wunder: Sie lagen um 560 bzw. 990 Prozent über dem kalkulierten Preis. Warum die Sandstrahlarbeiten so überproportional teuer seien? Das wollte SPD-Fraktionssprecher Marco Maurer wissen. Ob es etwa so wenig Betriebe gebe?

Neben der guten Auftragslage schlug in der Tat noch ein anderer Grund durch. Laut Bauamt wurden die Schablonenfolien, mit deren Hilfe die Motive auf den sichtbaren Betonteilen des Platzes herausgestrahlt werden, mit einem Quadratmeterpreis von 20 Euro kalkuliert, dieser soll aber tatsächlich bei 100 Euro liegen. Nun wird die Ausschreibung aufgehoben. Das Bauamt will noch einmal drei Betriebe kontaktieren und den Auftrag dann "freihändig", das heißt in Eigenregie, vergeben.

Wie bereits berichtet, soll es auch bei den Betonarbeiten in eine weitere Ausschreibungsrunde gehen – und zwar im Winter. Dann hofft die Stadt auf bessere Preise.

heh