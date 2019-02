Oberasbach feiert im neuen Wohnzimmer

Anja Schönekeß und das Kulturamt stemmen das Programm zu 25 Jahre Stadterhebung - vor 13 Minuten

OBERASBACH - Die Stadt will heuer feiern, Bürgermeisterin Birgit Huber hat das beim Neujahrsempfang in ihrer Rede angekündigt. Denn: Vor genau 25 Jahren überreichte der damalige bayerische Innenminister Günter Beckstein Hubers Vorvorgänger Andreas Güllering die Urkunde zur Stadterhebung. Fühlen sich die Unterasbacher, Kreutleser und Rehdorfer als Oberasbacher? Und was dürfen sie in diesem Jahr an Festivitäten erwarten? Das wollten wir von Anja Schönekeß, der Leiterin des städtischen Kulturamts, wissen.

Stadtjubiläum mit Buttons: Anja Schönekeß zeigt den aktuellen Anstecker (re.) mit dem Jubiläumslogo und einen 25 Jahre alten (li.), den Kinder gestalteten. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Stadtjubiläum mit Buttons: Anja Schönekeß zeigt den aktuellen Anstecker (re.) mit dem Jubiläumslogo und einen 25 Jahre alten (li.), den Kinder gestalteten. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Aus sechs Ortschaften wurde eine Stadt. Haben 25 Jahre gereicht, um ein Oberasbach-Gefühl zu entwickeln, Frau Schönekeß?

Anja Schönekeß: Ich bin keine gebürtige Oberasbacherin und arbeite erst seit 13 Jahren hier. Aber ich hatte von Anfang an viel mit den Vereinen zu tun. Und da stelle ich schon fest, wenn ich sage, das findet in Oberasbach statt, dann heißt es: Nein, das ist in Unterasbach. 25 Jahre haben meiner Meinung nach noch nicht gereicht, um diese Stadt-Identität wachsen zu lassen. Allerdings arbeiten wir daran.

Wie denn?

Schönekeß: Mit unseren Veranstaltungen,wie dem Weihnachtsmarkt, dem Trempelmarkt oder eben alle zwei Jahre dem Stadtfest. Das können die Kreutleser oder Altenberger nicht alleine stemmen, sondern nur alle Oberasbacher Vereine zusammen. Und das wird jedes Jahr besser. Wir sind auf einem guten Weg.

Am Anfang wurde Oberasbach als "Bauern-Gmaa" geschmäht, dann musste man sich als "Schlafstadt" titulieren lassen, die nicht viel zu bieten hatte. Wie sehen Sie das?

Schönekeß: Ich kann weder das eine noch das andere bestätigen. Natürlich macht die Nähe zu den Großstädten Oberasbach attraktiv. Aber wer nicht will und etwas erleben möchte, muss abends oder am Wochenende nicht mehr unbedingt fort. Vereine und Gemeinden – ich nenne hier nur St. Markus mit den Filmabenden – bieten derart viel an. Ich habe inzwischen schon Probleme, wenn ich für das Kulturamt Veranstaltungen plane, Termine oder Veranstaltungsorte zu finden, weil es so viele Dinge gibt.

In diesem Jahr wird das Programm noch vielfältiger. Der Stadtrat hat dem Kulturamt für das Jubiläumsjahr das Budget aufgebessert. Auf was dürfen die Bürger sich freuen?

Schönekeß: Höhepunkt ist natürlich unser zweitägiges Stadt- und Bürgerfest am letzten April-Wochenende, da gibt es happy Volxmusik mit den Troglauer Buam. Unser Programm startet aber schon am 17. Februar: Der Seniorennachmittag im Hans-Reif-Sportzentrum geht dieses Mal ganz neu als Faschingsveranstaltung über die Bühne, dabei hilft uns die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot Unterasbach. Ende Juni findet das Familienspiel des Landkreises in Oberasbach statt. Anfang August haben wir ein Foodtruck Roundup auf dem neuen Rathausplatz. Im Oktober steigt eine Megaparty mit den Singing SoniXX. Außerdem veranstaltet St. Markus einen Irischen Advent.

"Tradition pflegen – Zukunft leben": So lautet das von Ihnen kreierte Motto für das Stadtjubiläum. Was soll es konkret ausdrücken?

Schönekeß: Ich hatte dabei speziell unsere Veranstaltungen im Auge. Altbewährtes wie die beiden beliebten Trempelmärkte wollen wir fortführen. Wir müssen uns aber auch überlegen, was wir Neues machen wollen, um eine Stadt von heute zu bleiben. Beispielsweise wollen wir heuer den großen Brunnen hinter dem Rathaus österlich schmücken. Wir haben schon einen Aufruf an den Schulen gestartet, damit die Kinder uns entsprechend viele Eier bemalen.

Wie wichtig ist für die Stadt der neue Multifunktionsplatz vor dem Rathaus für das Jubiläum?

Schönekeß: Er erweitert, in zentraler Lage, unsere Möglichkeiten für Veranstaltungen und macht uns zukunftsfähig. Wir hatten speziell beim Weihnachtsmarkt, der vergangenes Jahr bereits hier stattgefunden hat, immer Platzprobleme. Der Markt war hinter dem Rathaus versteckt. Jetzt haben die Oberasbacher hier kein Schlafzimmer, sondern ein neues Wohnzimmer, in dem sich alle treffen und wo etwas passiert.

Interview: Harald Ehm