Oberasbach: Mann fährt gegen Garagenmauer

Feuerwehr befreit 70-Jährigen aus Auto - Schwere Verletzungen - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Ein Autofahrer ist am Freitagmittag in Oberasbach gegen eine Garagenmauer gefahren. Nach ersten Informationen erlitt der Mann am Steuer dabei mittelschwere Verletzungen.

Der Wagen krachte aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen eine Garagenmauer. © Thomas Klein



Nach Informationen der Polizei wollte der Mann, offenbar ein 70-Jähriger, gegen 11.30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Eichenfeldstraße fahren. Noch in der Garage stieß er gegen zwei andere Autos und durchbrach das geschlossene Tiefgaragentor. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite endete die Irrfahrt an der Mauer einer anderen Garage. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten und schwer verletzten Mann aus seinem Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Warum der Senior den Unfall verursachte, ist noch unklar.

Bilderstrecke zum Thema 70-Jähriger rammt Garage in Oberasbach Ein 70-Jähriger ist in Oberasbach durch das geschlossene Tor einer Tiefgarage gefahren und hat auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Garagenmauer gerammt.



