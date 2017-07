Oberasbach rollt übers Bahngleis

OBERASBACH - Wer in der S–Bahn zwischen Nürnberg und Ansbach unterwegs ist, fährt künftig auch im Zug "Oberasbach". Mit Polit-Prominenz und unter reger Anteilnahme der Bevölkerung ist nun ein Triebwagen vom Typ "Talent 2" auf den Namen der zweitgrößten Stadt im Landkreis getauft worden.

Standesgemäße Taufe: Mit Sekt bespritzten die Gäste den Zug namens Oberasbach. © Foto: Marcus Weier



Pünktlich um 14 Uhr stoppte am Sonntagmittag der Taufzug am neuen S-Bahnhaltepunkt Oberasbach. Nachdem Oberasbach mit der Bitte an die Bahn herangetreten war, eine Zug-Garnitur mit dem Namen der Stadt rollen zu lassen, habe man dem Wunsch gern entsprochen, sagte Marco Schimmich, Verkehrsvertrags-Manager der DB für Franken. Bürgermeisterin Birgit Huber und Landrat Matthias Dießl zeigten sich erfreut über die Bereitschaft der Bahn. Name und Wappen der Stadt sind beidseitig an den Enden des Zuges angebracht und werden so künftig im gesamten Netz der S 4 zu sehen sein.

Nach dem geistlichen Segen durch die Pfarrer Matthias Stepper und Uwe Zeh wurde der Zug mit mehreren Gläsern Sekt standesgemäß getauft. Planmäßig um 14.21 Uhr ging es dann mit den prominenten Gästen an Bord und musikalisch begleitet vom Trio Accelerando weiter Richtung Ansbach und zurück.

