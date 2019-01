Oberasbach und Roßtal ziehen bei der VHS an einem Strang

Neue Bildungsallianz im Landkreis-Süden - vor 12 Minuten

OBERASBACH/ROSSTAL - In nur knapp zehn Monaten wurde er erarbeitet: der neue Verbund der Volkshochschulen von Stadt Oberasbach und Markt Roßtal (wir berichteten). Bürgermeisterin Birgit Huber und Bürgermeister Johann Völkl unterzeichneten jetzt die entsprechende Vereinbarung.

Den Kooperations-Vertrag ihrer Volkshochschulen unterzeichneten Birgit Huber und Johann Völkl. Mit auf den Weg gebracht haben ihn unter anderen Gabriele Olesch (links) und Gerhard Hable (stehend, 2. v. re.). © Foto: Sandra Mennig



Beide äußerten ihre Freude über "die neue Bildungsallianz im Landkreis Fürth". Nur dem großen persönlichen Engagement der Projektbeteiligten sei es zu verdanken, dass der Verbund so zügig nach dem ersten Treffen im März 2018 realisiert werden konnte. Hierfür sei viel Arbeit hinter den Kulissen nötig gewesen. "Da steckt viel Herzblut drin", bekräftigten Bürgermeisterin Huber und ihr Roßtaler Amtskollege Völkl unisono.

Das die Vereinigung "tatsächlich in Rekordzeit" in trockenen Tüchern war, bestätigte Kornelius Schlehlein, Vorstandsmitglied im Bayerischen Volkshochschulverband, der den Prozess mitgetragen hat. Er begleitet ähnliche Vorhaben, "bei einzelnen sind wir schon zweieinhalb Jahre zugange". Den Projektpartnern gab er ein Oscar-Wilde-Zitat mit auf den Weg: "Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende."

In einem Verbund können auch kleinere Volkshochschulen am jeweiligen Standort erhalten bleiben und gleichzeitig die von der Regierung eingeforderte Qualität bieten. Das erklärte Ziel des Volkshochschulverbands als Dachorganisation, seine Mitglieder gestärkt in die Zukunft zu führen, sei hier mustergültig umgesetzt worden, so Schlehlein.

"Hauptgewinner sind die Nutzer aus Roßtal, Oberasbach und den benachbarten Kommunen: Sie finden ortsnah in den beiden Geschäftsstellen einen Ansprechpartner. Außerdem können sie von einem erweiterten Angebot profitieren", erklärt Gerhard Hable, Leiter der vhs Oberasbach.

Seine Roßtaler Kollegin Gabriele Olesch ergänzt: "Die Volkshochschulen sind ein wichtiges Pfund in unseren Kommunen, sie sind für die Bildung von Erwachsenen ebenso wie von Kindern und Jugendlichen sowie für Kultur zuständig. Unser Angebot wird gut angenommen." Ersichtlich sei das auch daran, dass das neue Programmheft in Roßtal schon am Tag des Erscheinens fast vergriffen war.

Das Heft und die Online-Präsenz gibt es jetzt aus einer Hand. Es enthält das Angebot für beide Kommunen und ist nach den Fachbereichen Gesellschaft, junge vhs, Grundbildung, Beruf, Sprachen, Gesundheit sowie Kultur sortiert — unabhängig davon, wo der jeweilige Kurs stattfindet. Ein "O" oder "R" am Rand der auch in den Rathäusern erhältlichen Programme hilft bei der Orientierung.

Auf der Homepage www.vhs-oberasbach-rosstal.de kann man sich das Programm komplett oder für jede Kommune gesondert anzeigen lassen. Die IT-Stabsstelle der Stadt Oberasbach hatte die für den Verbund nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen.

