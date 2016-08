Oberasbach: Wird aus Seniorenzentrum ein Hotel?

OBERASBACH - Aus dem Rangau Seniorenzentrum in Oberasbach könnte ein Hotel werden. Der Bauausschuss der Stadt hat einstimmig signalisiert, dass er mit der Nutzungsänderung einverstanden wäre.

Das Seniorenzentrum Rangau in Oberasbach ist insolvent. Aus der Immobilie könnte nun ein Hotel werden. Für die betroffenen Senioren soll es schon neue Plätze geben. © Foto: Horst Linke



Wie berichtet, hat der Träger der Einrichtung, die Diakonie Fürth gGmbH, am 11. Juli Insolvenz angemeldet. Bislang ist es dem Insolvenzverwalter nicht gelungen, einen Nachfolgebetreiber zu finden.

Nach Angaben des Diakonischen Werks Fürth musste es innerhalb von fünf Jahren 750 000 Euro zuschießen, um die Heimkosten zu decken. Von der Insolvenz betroffen ist lediglich die Untergesellschaft, die die Oberasbacher Einrichtung betreibt, nicht aber das Diakonische Werk, das für weitere Heime wie das Sophienheim in Fürth oder das Gustav-Adolf-Heim in Zirndorf in der Verantwortung ist. Wie Oberasbachs Bürgermeisterin Birgit Huber in der jüngsten Bauausschusssitzung informierte, habe die Diakonie festgestellt, dass eine Senioreneinrichtung für nur 39 Bewohner wirtschaftlich nicht zu betreiben sei.

So sei es nicht verwunderlich, dass sich kein Nachfolger finde. Die Eigentümer der Immobilie in der Meißener Straße – es sollen 36 sein – haben die Investitionen größtenteils als Kapitalanlage für das eigene Alter betrachtet und hoffen nun auf die Umnutzung.

Zweiter Sitz

Die Immobilie soll demnach eine Zweit-Niederlassung des Hotels bomonti in der benachbarten Stollberger Straße werden. Geplant ist, die vorhandenen Zimmer, insbesondere die Bäder, umzubauen. Außerdem könnten zwei Konferenzzimmer und ein kleiner Empfang im Erdgeschoss Platz finden. Ein Restaurantbetrieb ist nicht geplant, hierzu müssten die Gäste das Haupthaus nutzen. Auch Parkplätze stehen dort in einer Tiefgarage, die aktuell noch zu groß dimensioniert ist, zur Verfügung.

Doch was wird aus den rund 30 alten Menschen, größtenteils mit Demenz, die jetzt noch in der Einrichtung leben? Das fragten sich die Stadträte. Nach Informationen der Bürgermeisterin sollen die Angehörigen bis spätestens 10. September Bescheid bekommen, ob ein Nachfolger für den jetzigen Heimbetreiber gefunden wurde. Ab 30. September wird die Tätigkeit der Diakonie gGmbH eingestellt. Bis dahin muss für alle Betroffenen ein anderer Platz zur Verfügung stehen.

Einspringen sollen das Willy-Bühner-Heim des BRK in Oberasbach oder andere Häuser der Diakonie. „Das sind echte menschliche Härten“, sagte Jürgen Schwarz-Boeck (CSU) in der Sitzung, aber es müsse auch jeder einsehen, dass es mit der Immobilie weitergehen müsse.

Beate Dietz