Oberasbacher specken für den guten Zweck ab

Verlorene Kilos gehen als Lebensmittelspende an die Tafel

OBERASBACH - Das eigene verlorene Gewicht wurde als Lebensmittelspende weitergegeben.

127 Kilo Lebensmittel wurden gespendet, die Tafel-Vorsitzende Traudl Cieplik freut sich. © Foto: Scherer



„Das Gewicht, das wir in den letzten vier Wochen verloren haben, geht als Lebensmittelspende an die Fürther Tafel“, erläuterte Weight-Watchers-Coach Barbara Manea eine ungewöhnliche Aktion, an deren Ende nur Gewinner standen: 82,3 Kilogramm haben die 34 Teilnehmer der Weight-Watchers-Gruppe Oberasbach in den zurückliegenden vier Wochen verloren. Um sich ein besseres Bild davon zu machen, was diese Zahl bedeutet, spendete jeder Teilnehmer das eigene verlorene Gewicht im Form entsprechend schwerer Lebensmittel – und noch etwas mehr. Insgesamt 127 Kilo Lebensmittel waren es, die Manes letztlich an die Ausgabestelle in Oberasbach überreichte.