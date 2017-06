Oberasbacher üben cooles Mähen

Sensenkurs beim Heimatverein - vor 1 Stunde

OBERASBACH - "Sense statt Rasenmäher", so hieß es vor kurzem auf der Wiese des Bundes Naturschutz am Milbenweg in Oberasbach. Dorthin hatte der örtliche Heimatverein eingeladen, um die alte Mähtechnik wieder aufleben zu lassen. Bei rund 30 Grad im Schatten war das für die rund 20 Teilnehmer eine schweißtreibende Angelegenheit.

Ludwig Wiederhofer (2. v. re.) zeigt, dass das Arbeitsgerät immer schön scharf sein muss, sonst wird das Mähen mit der Sense eine allzu anstrengende Angelegenheit. © Foto: Daebel



Ludwig Wiederhofer (2. v. re.) zeigt, dass das Arbeitsgerät immer schön scharf sein muss, sonst wird das Mähen mit der Sense eine allzu anstrengende Angelegenheit. Foto: Foto: Daebel



Ludwig Wiederhofer stammt aus dem Bayerischen Wald, als kleiner Bub musste er regelmäßig auf dem Hof seiner Eltern mit anpacken. Während die anderen Kinder im Sommer im Fluss baden gingen, stand er bei Gluthitze auf dem Feld und schwang die Sense. "Den Umgang mit ihr verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren", sagt er. Mittlerweile ist Wiederhofer Rentner, und zwischen Mai und Juli ist er unterwegs, um Interessierte in der alten Mähtechnik zu unterweisen. Ihm ist wichtig, das Wissen weiterzugeben, damit es nicht irgendwann komplett verloren geht.

Eines stellt Wiederhofer gleich zu Anfang klar: "Mit Kraft geht gar nichts. Es ist alles eine Frage der Technik." Besonders wichtig sei, gleichmäßig und kontinuierlich zu arbeiten, ohne sich zu verausgaben. Und man müsse "aus der Drehung heraus" die Sense einsetzen.

Wer hin und wieder den Puls runterschrauben wolle, könne das beim Wetzen der Sense tun. Geschärft werden müsse die nämlich etwa alle zehn Minuten. Ansonsten werde sie stumpf und das Arbeiten unmöglich. Qualitätswerkzeug sei unverzichtbar, sagt Wiederhofer. Deswegen rät er entschieden von günstigen Sensenblättern unter 40 Euro ab. "Billigware taugt nichts. Man bekommt keine richtige Schärfe hin und wird auf Dauer keine Freude daran haben." Ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Sensen-Nachbarn sei ebenfalls wichtig, genauso wie Konzentration. "Wer sich ablenken lässt, verletzt entweder sich oder andere", warnt der Fachmann.

Rückenschmerzen drohen

Und dann geht’s auch schon los. "Einfach flach über den Boden wischen", sagt Wiederhofer und zeigt, wie es geht. Bei ihm sieht es ganz einfach aus. Doch ganz so einfach ist es für jemand Ungeübtes nicht. "Du streckst den Hintern viel zu weit raus. Wenn du das eine halbe Stunde lang machst, tut dir der Rücken weh", mahnt er eine Teilnehmerin.

Stefan Hofmann aus Bindlach hat seine eigene Sense mitgebracht. Die stammt noch von seinem Urgroßvater. Für den Sensenkurs hat er sich entschieden, weil er eine kleine Streuobstwiese geerbt hat und die künftig zwei Mal im Jahr selber mähen möchte. Und zwar nicht mit einem knatternden Rasenmäher. "Dass das Mähen mit der Sense nicht ganz einfach wird, habe ich mir schon gedacht. Aber wenn man den Dreh erst mal einigermaßen raus hat, ist es auch nicht ganz so schwer."

Werner List aus Anwanden hat den Kurs gebucht, "weil ich es versäumt habe, meine Oma zu fragen, wie man richtig mit der Sense mäht, bevor sie verstorben ist". List hat bislang noch nicht so ganz herausgefunden, wie es richtig funktioniert. Doch er ist sich sicher: "Es ist vor allem Übungssache."

Für ihn hat das Mähen mit der Sense aber weniger nostalgische als vielmehr praktische Gründe. Denn mit dem Rasenmäher kommt er gar nicht so weit an sein Haus heran, wie er müsste, um das Gras dort vernünftig kürzen zu können. Das Dengeln, also das Schärfen der Schneide einer Sense, würde List auch gerne noch erlernen. "Damit ich mein Handwerkszeug selbst auf Vordermann halten kann." Ganz nebenbei findet er es aber auch "einfach cool, dass alte Sachen, die sinnvoll sind, erhalten bleiben."

NINA DAEBEL