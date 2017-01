Oberasbachs fleißige Hände

Die Stadt würdigt ein Trio für sein Engagement mit der Bürgermedaille - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Seit 2007 ehrt Oberasbach in unregelmäßigen Abständen Menschen, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Den Rahmen dafür bildet der kommunale Neujahrsempfang in der Tanzschule Forum. Heuer war es wieder so weit: Ein Trio, eine Frau und zwei Männer, bekam von Bürgermeisterin Birgit Huber die Bürgermedaille verliehen.

Margit Möttingdörfer bekommt von Bürgermeisterin Birgit Huber Medaille und Urkunde überreicht. Helmut Michel (li.) und Franz Teletzky sind danach an der Reihe. © Foto: Thomas Scherer



Margit Möttingdörfer bekommt von Bürgermeisterin Birgit Huber Medaille und Urkunde überreicht. Helmut Michel (li.) und Franz Teletzky sind danach an der Reihe. Foto: Foto: Thomas Scherer



Birgit Huber hatte die Lacher der versammelten Gästeschar auf ihrer Seite. In ihrer Laudatio hatte die Bürgermeisterin gesagt, es gehe das Gerücht um, dass Margit Möttingdörfer schon seit der Reformation für die evangelische Kirche arbeite.

Auf Oberasbach bezogen meint das, ein scheinbar ewiges und ganz bestimmt vielfältiges Engagement in der Gemeinde St. Stephanus: Bereits als Zehnjährige trat Margit Möttingdörfer in den Kirchenchor ein – sie singt dort bis heute. 1969 kam die Mitgliedschaft im Frauenkreis dazu, den die Preisträgerin seit 20 Jahren leitet. Lektorin, Gemeindebrief-Austrägerin, Kirchenpflegerin, Mitglied im Kirchenvorstand, Vertrauensfrau, Dekanatsbeauftragte, die Liste der ehrenamtlichen, größtenteils seit Jahrzehnten übernommenen Aufgaben ist ellenlang.

„Wie eine Mutter“

Kein Wunder, dass der Ältestenrat, der über die Würdigungen befindet, die Auszeichnung im Falle von Margit Möttingdörfer unter anderem mit der „vielfältigen Hilfsbereitschaft“ begründete. „Ich danke dem Herrgott, dass er mich so stark gemacht, dass ich meine Arbeit tun konnte und hoffentlich noch lange tun kann“, sagte die Bürgermedaillenträgerin, nachdem sie die Auszeichnung aus den Händen von Birgit Huber erhalten hatte. „Für ihre Gruppen sorgen Sie wie eine Mutter, halten sie zusammen und verhelfen ihnen zur richtigen Beachtung“, lobte die Bürgermeisterin.

An diesen Qualitäten fehlt es auch Helmut Michel nicht, den Birgit Huber als „Mister Bürger-Info-Treff“ bezeichnete. In der Begegnungsstätte am Rathaus koordiniert er nicht nur die einzelnen Gruppen, sondern gibt auch den Kümmerer.

Aktiv ist Michel bei Greenpeace, im Heimatverein und im Diakonieverein, bei dem er speziell die Planung des angedachten Mehrgenerationen-Wohnprojekts begleitet. Auch in der Vergangenheit war sein Engagement vielfältig: Ob im Elternbeirat des Awo-Kindergartens, in der Grundschule Altenberg oder im Bonhoeffer-Gymnasium, im Stadtseniorenrat oder der Arbeitsgruppe Stellensuchender im Landkreis. Als Mitglied des Pfarrgemeinderates von St. Johannes stand er auch mehrere Jahre an der Spitze des Gremiums. Helmut Michel habe immer Verantwortung und Führungsaufgaben zum Wohle der Bürger übernommen, lobte die Bürgermeisterin und bescheinigte Michel, „stets kreativ mit Blick für das Ziel nach neuen Lösungswegen“ zu suchen.

Franz Teletzky dagegen ist kein Mann der großen Worte, den es ins Rampenlicht drängt –, davon, sich unermüdlich zu engagieren, hat ihn das aber nicht abgehalten. Unter anderem war er zwölf Jahre lang als Kommunalpolitiker im Gemeinde- und Stadtrat aktiv. Sein Lebenswerk, so Birgit Huber, sei aber seine Arbeit für die Sudetendeutsche Landmannschaft gewesen. 37 Jahre lang war die Oberasbacher Ortsgruppe seine Aufgabe, bei der er verschiedene Untergliederungen gründete, unter anderem eine Jugend-, eine Frauen- und eine Tanzgruppe. Faschingsbälle mit über 600 Besuchern organisierte Franz Teletzky, der selbst aus Mährisch-Rausenstein stammt und seine Heimat 1949 verlassen musste.

Die sudetendeutsche Kultur lag ihm am Herzen, in der Heimatstube am Hirtenweg zeigte er Besuchern über Jahre die prächtigen Trachten und erzählte Wissenswertes, etwa zur Klöppelkunst. „Es ist ihnen gelungen, hier eine Familie entstehen zu lassen“, sagte Huber. „Die Integration der Sudetendeutschen in Oberasbach ist eine echte Erfolgsgeschichte.“

Ran an die 18 000er-Marke

Gleiches gilt auch für die Stadt an und sich – das meint die Bürgermeisterin, die in ihrer Rede mit Blick auf das kommunale Geschehen „nur Positives“ berichten konnte, und das nicht nur, weil sich die Einwohnerzahl inzwischen an die 18 000er-Marke heranpirscht. Ob die neue Carrera World, das vom Quartiersmanagement initiierte Repair Café und die Taschengeldbörse, der Aktionskreis Fairtrade, die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Altenberg, die Renaturierung des Asbachs und, und und....

2017 soll es in unvermindertem Tempo weiter gehen: Über 15 Millionen Euro will die Kommune investieren. Trotzdem könne der Kämmerer „einigermaßen ruhig schlafen“, glaubt Birgit Huber. Das ist nicht nur der soliden Haushaltslage geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass ganz sicher nicht alle Projekte umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz steht für Oberasbachs Bürgermeisterin fest, dass wir „in die Attraktivität und die Zukunft unserer Kommune“ investieren.

Harald Ehm