Obermichelbach braucht mehr Gemeinschaftsgefühl

Bürgermeister Herbert Jäger wünscht sich mehr Engagement fürs Dorf - vor 1 Stunde

OBERMICHELBACH - Die Integration der Neubürger und das Engagement für die dörfliche Gemeinschaft – diese zwei Aufgabenfelder hat Bürgermeister Herbert Jäger in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang als „Zukunftsgaranten für Obermichelbach“ bezeichnet.

Beim Neujahrsempfang kamen in Obermichelbach Neubürger und Alteingesessene miteinander ins Gespräch. © Foto: Hetzner



In der Bürgerhalle appellierte Jäger vor allem an die Jungbürger, sich nicht nur im Dorf zu engagieren, sondern ebenso ab der Volljährigkeit von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Nur so könnten sie die politische Zukunft des Landes aktiv mitgestalten.

Gerade für die in den vergangenen 50 Jahren um das Achtfache auf 3230 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2015) gewachsene Gemeinde sei der Einsatz in Vereinen und Institutionen wie etwa der Feuerwehr, der Nachbarschaftshilfe, des Jugendparlaments, des Theatervereins oder im Chor wichtig. Das stärke, so Jäger, das Zusammengehörigkeitsgefühl alteingesessener und neuer Dorfbewohner.

Die Obermichelbacher Vielfalt sei gut für die Gemeinde, davon ist der Bürgermeister überzeugt; aber es müsse noch am Gemeinschaftsgefühl gearbeitet werden. „Ich wünsche mir, dass alle, die neu in unsere Gemeinde kommen, sich wohl fühlen“, bekräftigte Jäger. Geladene Gäste, wie Bürgermedaillen-Träger Dietrich Beer, der sich jahrelang für das Gemeinwohl in verschiedensten Vereinen, Verbänden und im Gemeinderat eingesetzt hatte, standen an diesem Abend stellvertretend für die Integration, die sich der Bürgermeister in seiner Rede erhoffte. Den ersten Schritt zur Einbeziehung in die Dorfgemeinschaft machte die Vorstellung der zum Empfang erschienenen, im Jahr 2016 zugezogenen Neu-Obermichelbacher.

Bevor es nach dem offiziellen Teil des Abends ans Kennenlernen bei Sekt und Pizza ging, betonte Jäger abschließend, „dass wir in einem Land leben, dem es gut geht“. Auch Obermichelbach gehe es gut, es gebe daher allen Grund, optimistisch und froh zu sein.

Anna Hetzner