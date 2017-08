Obermichelbach investiert ins Kanalnetz

OBERMICHELBACH - Die Gemeinde Obermichelbach arbeitet kontinuierlich an der Sanierung ihres Kanalnetzes. Im Wiesenweg soll nun ein weiterer Abschnitt erneuert werden. Der Gemeinderat hat dafür grünes Licht gegeben und den Auftrag offiziell erteilt. Im Untergrund wird dabei viel Geld investiert.

Obermichelbach saniert das Kanalnetz weiter. © Andre De Geare



Insgesamt waren fünf Unternehmen für die Maßnahme angefragt worden. Davon hatten zwei ein Angebot abgegeben. Das kostengünstigste in Höhe von 278 485 Euro brutto hat nun den Zuschlag erhalten. Ausgetauscht wird der Kanal auf einer Länge von rund 250 Metern. Im Zuge dessen muss auch die Straßendecke erneuert werden, hieß es. Rund 1200 Quadratmeter werden dafür neu asphaltiert. Einen instabilen Straßenunterbau erwartet Josef Pongratz vom gleichnamigen Ingenieurbüro indes nicht. Deswegen müssen voraussichtlich nur die Teilbereiche des Unterbaus ausgebessert werden. Welche das sein werden, könne Pongratz zufolge aber erst festgelegt werden, sobald die Oberfläche abgenommen worden sei.

Nur zwei Angebote

Ein rund hundert Meter langer Teilabschnitt der Straße Am Pfannenfeld soll ebenfalls saniert werden. Außerdem ist eine Reparatur des Gehwegs am Tuchenbacher Weg geplant sowie diverse Kleinmaßnahmen in Rothenberg. Auch hier war die Gemeinde an fünf Firmen herangetreten, zwei davon haben ein Angebot abgegeben. Das wirtschaftlichste weist eine Endsumme von 167 942 Euro brutto auf.

Die Straßenausbaubeitragssatzung würde im Falle der Straße Am Pfannenfeld nicht greifen, erklärte Bürgermeister Herbert Jäger. Das Teilstück, das saniert werden müsse, liege außerhalb der Bebauung. Deswegen seien die Kosten nicht umlagefähig.

