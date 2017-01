Obermichelbacher Reformatoren-Groove

OBERMICHELBACH - Knapp 3300 Seelen, aber „Hund verreckt“ geht anders: Seit 13 Jahren kümmert sich das Team von „Kultur in der Kirche“ in Obermichelbach um den Import hochwertiger Kultur. Über allen vier Konzerten dieses Jahres steht ein Name: Luther.

Blaue Luther-Stunde: Das HildegardPohl-Trio mit der Chefin am Klavier, Schlagzeuger Yogo Pausch (li.) und Bassist Norbert Meyer-Venus kommt am 10. März in die Obermichelbacher Heilig-Geist-Kirche. Foto: Foto: PR



Klein, eigentlich viel zu klein ist die mittelalterliche Heilig-Geist-Kirche. Ihre Akustik aber hat den „Kultur in der Kirche“-Mitgliedern die Überredungsarbeit stets etwas leichter gemacht. Der hervorragende Sound ist ein Markenzeichen der Veranstaltungsreihe, aber auch das liebevolle Begleitprogramm in Form selbstgemachter „Kultursuppen“ und „Kulturteller“. Zum „Treffpunkt und zur Kommunikationsplattform“ will Werner Schwanfelders Team die Abende machen, nicht jedoch zum Schauplatz für Konzerte von der Stange.

Das Reformationsjubiläum war und ist heuer der Anlass, den Musikern eine Aufgabe zu stellen: Eine Brücke von Luther zu ihrer Musik sollen sie schlagen. „Wir waren überrascht, wie kreativ die Künstler darauf reagiert haben“, so Schwanfelder. „Daraus entstand eine Brücke von Luther zu Bach, eine Brücke von Luther in die Welt, eine Brücke von Luther zu Martin Luther King.“

Ohne Luther kein Bach, ohne seine Begeisterung für Musik keine Stellen für Kantoren und Organisten. Jazz und Barock vereint das HildegardPohl-Trio aus Nürnberg beim ersten „Kultur in der Kirche“-Abend 2017 am 10. März um 20 Uhr. Wie sich der Swing in Luther’sche Gesangbuchlieder schleicht, eine Toccata zu grooven beginnt und ein Bach-Bossa-Nova die Tasten zum Glühen bringt, führen Pianistin Hildegard Pohl, Yogo Pausch am Schlagzeug und Kontrabassist Norbert Meyer-Venus in ihrem Programm „Swing it, from Luther to Bach“ vor.

Auch in Brasilien gibt es eine Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses. Zwischen Reformation und südamerikanischem Leben vermittelt vielleicht der Luther-Spruch „Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.“ Kim Barth lebte in Rio de Janeiro und war viele Jahre musikalischer Leiter der Gruppe Bossa Nova Legends, die einige Latin Grammys abräumte. Mit seinem Quartett spielt der dänische Latin-Fachmann, Saxofonist und Querflötist am 15. Juli (20 Uhr) „Luther international“. An Barths Seite sind Sven Faller (Bass), Tizian Jost (Piano) und Christoph Huber (Drumset).

Texte und Melodien von Martin Luther greift die Berliner Komponistin und Schlagzeugerin Mareike Wiening auf, zugleich vertont sie Gedanken Martin Luther Kings. Seit vier Jahren lebt sie in New York. Die Band in der typischen Jazz-Besetzung Harmonieinstrument, Bass, Schlagzeug und Gesang setzt sich zusammen aus Musikern der „MetropolMusik Nürnberg“, die sich das Verwirklichen kreativer Ideen als Ziel gesetzt haben. „Jazz it, from Luther to Martin Luther King!“ erklingt in Heilig Geist am 13. Oktober (20 Uhr).

Den Abschluss 2017 macht der Jazzchor Nürnberg gemeinsam mit dem Trio der Sängerin (und Fürther Musikschuldozentin) Susanne Schönwiese. Latin-Rhythmik trifft auf swingenden Jazz am 10. Dezember um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf beginnt jeweils drei Wochen vor dem Konzert. Reservierungen unter Kultur-Kirche-Omb@web.de

MATTHIAS BOLL