Oft kaum bekannt: Die großen Töchter der Stadt Fürth

Zum Weltfrauentag erinnern wir an Fürtherinnen, die Spuren hinterließen - vor 59 Minuten

FÜRTH - Grete Schickedanz ist natürlich unvergessen. Auch Frieda Fronmüller, Kirchenmusikdirektorin, und Emilie Lehmus, Deutschlands erste Medizinstudentin, haben auf dem Fürther Ehrenweg in der Fußgängerzone zumindest ein Denkmal bekommen. Andere große Fürtherinnen aber sind der Öffentlichkeit kaum im Gedächtnis geblieben. Zum Weltfrauentag erinnern wir in einer Bildergalerie an einige von ihnen.

Eine der bekanntesten Fürtherinnen: Grete Schickedanz. © B4700/_Handout



Bei unseren Kurz-Porträts haben wir uns auf Texte aus der Broschüre "Bedeutende Fürtherinnen" gestützt, die 2009 von den Historikerinnen Renate Trautwein, Barbara Ohm, Irmi Eimer und Gaby Franger erstellte wurde. Die Broschüre mit ausführlicheren Porträts findet man hier.

