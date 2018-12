Ohne Bremse unterwegs

FÜRTH - Mit der Bühnenfassung des Beste-Freunde-Klassikers "Pünktchen und Anton" von Erich Kästner bereitet das Stadttheater Zuschauern ab sechs Jahren eine spaßige Adventszeit. Thomas Stangs Inszenierung erhielt am Sonntagabend langen und warmen Premierenapplaus — und hinterlässt doch offene Fragen.

Dass Erwachsene aber auch immer im Weg rumstehen müssen! Gerd Beyer (Herr Bremser, li.), Tristan Fabian (Anton) und Lea Urban (Pünktchen) in der Fürther Neuproduktion. © Foto: Stadttheater/Thomas Langer



Die sechs Berliner Jahre zwischen 1927 und 1933 sind die produktivsten im Schriftstellerleben Erich Kästners, zugleich sind sie ein Scheitelpunkt, Fans würden sagen: Höhepunkt seines umfangreichen Schaffens. Zuvor die grimmige satirische Schärfe der frühen Weimarer Jahre, danach immer leichtgewichtigere Unterhaltungs- und Schmunzelware vom Schlage "Drei Männer im Schnee". Im selben Jahr dieses Berliner Zeitfensters, 1931, erscheinen die frivole Milieustudie "Fabian", deretwegen die Nazis Kästners Bücher in Flammen aufgehen lassen, und "Pünktchen und Anton". Ein Roman für Kinder und doch beileibe kein Fliegengewicht. Das scheinbar so Leichte, man muss es ernst nehmen.

Denn darin liegt die Qualität dieses Stoffes: Im Demaskieren der Lügen und Täuschungsmanöver der Erwachsenen, im Sichtbarmachen dessen, was jungen wie älteren Lesern auch 2018 ungute Gefühle beschert; dass der Papa etwa bass erstaunt bemerkt, wie groß das Kind — jawohl, seins — geworden sei; dass eine bestens gefüllte Tüte von Mamas jüngstem Modehaus-Beutezug wichtiger ist als die Leere in den Augen der Tochter; dass am Ende der Miete sehr viel Monat übrig bleibt.

Das alles und noch viel mehr zeigt diese Fürther Vorweihnachts-Produktion. Zugleich zeigt sie, dass hier alle mit mordsmäßig viel Spaß bei der Probenarbeit unterwegs waren. Und genau das passiert dann auch: Alle Akteurinnen und Akteure kriegen ihr Publikum in diesen knapp 70 Minuten in den Griff. Wen sie nicht in den Griff kriegen, das ist Kästner. Oder besser: das zwischen den Zeilen Geschriebene bei Kästner.

Sagenhaft, wie der Anton (allzeit gut drauf: Tristan Fabian) Fahrrad fahren kann. Zum Piepen, wie Luise Pogges Mutter (Sunna Hettinger mit viel Freude an der großen Madame-Geste) gegen das Bedienwägelchen im Salon donnert. Herrlich, wie dem — augenscheinlich altsprachlich gebildeten — Lehrer Bremser (und Herr Pogge: Gerd Beyer) die Klassenhefte um die Ohren fliegen. Und der Hund, Piefke heißt er, ist hier ein wuseliger weißer Wischmob, der größtenteils sittsam bei Fuß geht und Pünktchen (allzu reduziert aufs liebe Mädchen: Lea Urban) immerhin ab und zu aufs Wort gehorcht. "Anton hat keine Zeit zum Lernen und Spielen", so steht es im wunderbar kindgerechten Programm dieser Produktion. Auf der Bühne aber handhabt Jungbettler Anton das Diabolo ziemlich weltmeisterlich, auch die Sache mit dem Radschlagen klappt tadellos. Der hat Spaß, der Junge. Aber der und arm? Und traurig dazu?

Den Eindruck des allzu rastlos Boulevardesken verstärkt Stang, indem er den — sehr schön anzuschauenden — Verwandlungen (Bühne: Johanna Deffner) freie Fahrt gibt, wann immer mal wieder Zeit für eine Verwandlung wäre; binnen Sekunden ist das Wohnzimmer der Etepetete-Pogges der von stilisierten Häusersilhouetten eingerahmte Platz, auf dem sich Pünktchen, Fräulein Andacht (und Frau Gast: Lisa Oertel) und Anton zum abendlichen Betteln unter Leuchtballons treffen. Platz wird Flipperautomaten-Kneipe, Flipperautomaten-Kneipe mit schmierigen Stammgästen (irgendwo zwischen jungem Marlon Brando und Peter Lorre: Boris Keil als zwielichtiger Robert und klemmiger Klepperbein) wird flott die Wohnung von Anton Gast und seiner Mutter.

Einen "lyrischen Reporter seines Zeitalters" hat Hermann Kesten seinen Freund Kästner genannt. Aber dessen lächelnde, feine Ironie, mit der er den Ernst des Lebens beschrieb, sie fehlt in dieser Produktion, denn das bräuchte Zeit und Wärme. An deren Stelle tritt ein putzmunteres, eingespieltes Ensemble, das jeden Slapstick- und situationskomischen Moment mitnimmt, mit Diplom wuppt und dabei stets den Eindruck vermittelt, dass man danach mit "Die Möwe" oder "Warten auf Godot" gleich weitermachen könnte, irgendwo ist immer Platz für einen Gag, und etwas Lustigeres als den Bühnentod findest du allemal. Doch die Traurigkeit tief drinnen in diesen zeitlos epochenübergreifend gekleideten (Kostüme: Anke Kreuzer-Scharnagl) Kästner-Menschen, wo ist sie?

Dennoch "läuft" das alles, denn die gute alte Theatermaschinerie verfehlt auch an diesem Premierenabend ihre Wirkung nicht. Und es gibt sie ja, die wohltuenden, wenn auch kurzen Momente des Innehaltens: Wenn alle aus ihren Figuren heraustreten, die vierte Wand niederreißen und Kästners Roman-Zwischentexte mit lakonisch-moralischem Fragegestus über die Rampe bringen. Es gibt den einen rührenden Moment, in dem Anton in der viel zu kleinen Küche gewahr wird, dass er den Geburtstag seiner Mutter vergessen hat.

Ins Herz und ins Gemüt zu treffen, das hätte Stang und den Seinen ruhig öfter gelingen dürfen. Oft treffen sie das Lach- und Staunenmach-Zentrum des Publikums. Also gut, spätestens da will man auch nicht mehr meckern.

