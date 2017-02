Ohne Ehrenamtliche läuft hier zu Lande gar nichts

Landrat Matthias Dießl würdigte im Steiner Faberschloss 40 Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis Fürth - vor 43 Minuten

STEIN - Zu einem Ehrenabend im festlichen Rahmen hat der Landkreis Fürth ins Steiner Schloss gebeten. Im Mittelpunkt standen 40 Bürger und Bürgerinnen, denen Landrat Matthias Dießl für ihr ehrenamtliches Engagement dankte.

Sven Bissert und Erika Heußlinger erhielten beim Ehrungsabend besondere Auszeichnungen als „Junger Held“ und „Stille Heldin“. © Foto: Schiebe



Bevor der Landrat die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold ansteckte, ging er auf die Bedeutung des Ehrenamtes ein. 40 Prozent der Menschen in Deutschland setzen sich mindestens einmal im Monat für andere ein. „Umsonst, aber eben nicht vergebens — eher unbezahlbar und äußerst wertvoll“ nannte Dießl dieses Engagement.

Und diesen Einsatz zeigen auch junge Menschen, dafür hat der Landkreis die Auszeichnung „Junger Held“ geschaffen. Sie ist mit 500 Euro, einer Spende der Sparkasse, dotiert. In diesem Jahr ging sie an den 22-jährigen Sven Bissert aus Wilhermsdorf. Mit großer Leidenschaft ist er in der Jugendarbeit des TSV Wilhermsdorf aktiv.

Sven Bissert war Trainer der C-Jugend in der Saison 2013/14 und 2014/15. Weiterhin ist er seit April 2015 Trainer der Mädchenmannschaft (B-Juniorinnen). Auch an der Funktionärsarbeit zeigt er Interesse. „Ohne solch großes Engagement könnten die Vereine nicht funktionieren“, meinte Landrat Dießl. Sven Bissert war von Wilhermsdorfs Bürgermeister Uwe Emmert als „Junger Held 2016“ vorgeschlagen worden.

Sport und Senioren

Zweite besondere Würdigung ist der Titel „Stiller Held“. Sie ist gedacht für Bürgerinnen und Bürger, die sich oft jahrzehntelang ohne großes Aufsehen ehrenamtlich einsetzen. Heuer gab es eine „Stille Heldin“: Erika Heußlinger aus Oberasbach. Der Seniorenrat Oberasbachs und Bürgermeisterin Birgit Huber schlugen Erika Heußlinger vor. Die Geehrte engagiert sich seit Jahrzehnten beim Blutspende-Team des BRK und in der Cafeteria des Willy-Bühner-Heimes. Sie veranstaltet zweimal im Monat im Festsaal des BRK einen Filmnachmittag. Auch ist sie stets zur Stelle, wenn Heimausflüge anstehen, um Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind oder im Rollstuhl sitzen, zu helfen.

Georg Schiebe