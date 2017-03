Ökumenische Ehe? Am Anfang war ein klares Nein

Katholischer Pfarrer wollte von gemischtkonfessioneller Hochzeit nichts wissen — Gottesdienst in St. Michael - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine ökumenische Hochzeit? Gibt es zwischen Katholiken und Protestanten bis heute nicht. Und: 2017 Jahre nach Christus sollen sich Paare, die katholisch getraut werden, noch immer verpflichten, ihre Kinder katholisch zu erziehen. Ein Gottesdienst in der Altstadtkirche St. Michael war diesen Ehepaaren gewidmet, die es oft schwer hatten mit ihren Kirchen. Beide Fürther Dekane haben 8800 Paare eingeladen. Für Maria und Helmut Pfeifer war gleich klar: Da müssen wir hin.

Besuchen mal evangelische, mal katholische Gottesdienste: Helmut und Maria Pfeifer. © Horst Linke



Als die beiden Ruheständler am Tisch sitzen, vor ihren Fotoalben, und ins Erzählen kommen, fällt ihr Umgangston auf. So munter, liebevoll, ein wenig neckend und gut gelaunt hören sich Paare nach 32 Ehejahren nicht immer an. Beim Besuch im Reiheneckhaus auf der Hardhöhe stellt sich unwillkürlich der Gedanke ein: Schön, dass sich diese Beiden gefunden haben.

Vater wurde verstoßen

Maria Pfeifer, 63, war langjährige Buchhalterin in der Tucher-Brauerei, ihr Mann, 61, Bauingenieur. Im Juni 1984 haben sich die aus dem Raum Neuendettelsau stammenden Wahlfürther das Ja-Wort auch vor Gott gegeben. Die Trauung fand in der Schlosskapelle Colmberg statt, der evangelische Pfarrer Christian Franz aus Weißenbronn musste dafür 50 Kilometer zurücklegen. Es war für ihn kein Problem, sagen die Pfeifers. Für seinen katholischen Amtskollegen schon.

Doch der Reihe nach. Helmut Pfeifer ist katholisch wie seine Mutter, die aus dem Sudetenland in Mittelfranken strandete. Für die Ehe "mit einer Katholischen" 1947 musste sich sein Vater Simon Pfeifer aus seiner vertrauten Lebenswelt hinauskatapultieren. Er konvertierte, obwohl seine Familie und die ganze Bevölkerung rund um Neuendettelsau evangelisch war. Der Sohn meint sich zu erinnern, dass der Vater zig Gespräche mit dem katholischen Pfarrer führen und sogar eine Glaubensprüfung ablegen musste. Von der Familie wurde er nach dem Seitenwechsel verstoßen. Helmut Pfeifer weiß bis heute nicht, ob er väterlicherseits drei oder vier Onkel hat. Obwohl er wenige Kilometer entfernt vom Dorf des Vaters aufwuchs, lernte er sie nie kennen. Er und sein Bruder wurden katholisch erzogen. Mit Schaudern denkt Helmut Pfeifer an jene Momente in der Volksschule zurück, "wo früh erst 35 evangelische Schüler aufgestanden sind und ihr Lied gesungen haben, und dann wir zwei, drei Katholiken. Da stand man ganz verschämt."

Maria Pfeifer schildert ihre Familie so durch und durch protestantisch, dass sie sich anfangs gar nicht durchringen konnte, von ihrer Liebe daheim zu erzählen. Jahrzehnte später muss sie darüber lachen. "Ich hab es ihnen nach und nach beigebracht." Ein Student, der nichts verdient, zwei Jahre jünger als seine Tochter und katholisch! Auch wenn er sich ihrem Glück letztlich nicht in den Weg stellte: Erst einmal, erinnert sich Maria Pfeifer, war ihr Vater geschockt.

Offen durchs Leben

Weil sie beide christlich erzogen waren, war es ihnen wichtig, kirchlich zu heiraten. Sie wünschten sich eine ökumenische Hochzeit und vereinbarten voller Zuversicht einen Termin beim katholischen Pfarrer. Doch der, sagen sie, meinte nur: Ihm sei der Weg (nach Colmberg) zu weit und die Zeit zu schade, um sich in eine evangelische Kapelle zu stellen. Helmut Pfeifer, der von seinem sechsten bis zu seinem 16. Lebensjahr sonntags als Ministrant in der Kirche gestanden hatte, war fassungslos. Seiner Frau ging es nicht anders. Mit einer solchen Abfuhr hatten sie nicht gerechnet.

Dass beide der Kirche treu geblieben sind, hat mit ihrer Lebenseinstellung zu tun. "Man darf die Institution nicht so wichtig nehmen, letztlich ist doch alles personenabhängig", sagt er. Die Pfeifers gehen offen durchs Leben, besuchen mal katholische, mal evangelische Gottesdienste, und auf ihren Reisen um die Welt besichtigen sie alle möglichen Gotteshäuser, auch buddhistische, hinduistische. . . Weil sie gespannt sind auf den heutigen Gottesdienst, mit dem sich beide Religionsgemeinschaften auf Paare wie sie zubewegen, gehen sie heute in die Michaelskirche – auch wenn Maria Pfeifer nach einem Wadenbeinbruch mit Krücken übers Kopfsteinpflaster humpeln muss.

BIRGIT HEIDINGSFELDER