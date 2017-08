Gegen 13 Uhr prallten bei Wilhermsdorf zwei Mercedes in einer Kurve frontal ineiander und schleuderten von der Straße auf eine benachbarte Wiese. Dabei wurden drei Menschen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Die Feuerwehr Langenzenn wurde am Sonntagabend zu einem Zimmerbrand gerufen. Das Schlafzimmer der beiden Hausbewohner stand in Flammen. Die Feuwehr löschte erst im Haus und schaffte dann das restliche Brandgut in den Garten.