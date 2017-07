Open-Air-Gottesdienst: Luther eroberte die Fürther Freiheit

FÜRTH - Viele Kirchen in Stadt und Landkreis waren am Sonntagmorgen verwaist. Ihre Gemeinden hatten sich auf den Weg zur Fürther Freiheit gemacht, wo Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beim zentralen Gottesdienst zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation über die Freiheit predigte.

Großer Andrang zum Kirchenfest. Auch Katholiken waren am Sonntag auf die Fürther Freiheit gekommen, um der Predigt des Ratsvorsitzen der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, zu lauschen. © Foto: Thomas Scherer



Modelle ihrer Gotteshäuser, Banner und Embleme hatten die Pilger zur Dekoration der mit Bierbänken möblierten Steinwüste mitgebracht. Unter den rund 2500 Besuchern begrüßte der evangelische Dekan Jörg Sichelstiel auch Bischöfin Victoria Cortes aus Nicaragua und freute sich ganz besonders über die Teilnahme der katholischen Gemeinden Unsere Liebe Frau und St. Nikolaus.

Der neuen Dynamik in der Ökumene trug auch das – vorgegebene – Predigtthema Rechnung: "Der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit". Bedford-Strohm hat es sich zum Motto seiner Bischofszeit gewählt — wie unabhängig davon auch sein katholischer Amtsbruder, Kardinal Reinhard Marx. Unter diesem Leitwort rief der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland dazu auf, die Kommunikationsblasen und Echokammern des Internets zu durchbrechen, damit Shitstorms zu Lovestorms werden können. Wer hasse, könne sich nicht gleichzeitig für Humanität einsetzen.

Widerspruch aus der Gemeinde rief Bedford-Strohms Plädoyer für die gleichgeschlechtliche Ehe hervor. Während der Landesbischof die Liebe als Maßstab für Gebote betrachtet und Entscheidungen fordert, die auch Bestand haben, wenn man sie bei eigenen Kindern anwenden muss, wurde bei einer Talkrunde auf das Verdikt der gleichgeschlechtlichen Ehe im Römerbrief des Apostels Paulus verwiesen. Mit grünen, gelben und roten Karten konnte die Gemeinde Stellung zu Bedford-Strohms Predigt nehmen.

Das erinnerte an die Abstimmung des Publikums am selben Schauplatz über Talente beim Gnadenlos Grand Prix am Freitagabend. Der Landesbischof erhielt allerdings auch starke Zustimmung. Etwa wenn er die Freiheit der "Multioptionsgesellschaft" anprangerte, die gerade Jugendlichen das Orientieren erschwere.

"Auf zur Freiheit!": Dem Gottesdienstmotto trugen Mitwirkende aus den Gemeinden mit Requisiten wie einer Trabbitür (für den Fall der Mauer), einer Leiter (zum Überwinden von Hindernissen), einem Führerschein (für Mobilität) und Daunenfedern (für die Leichtigkeit des Seins) mit. Rosa Luftballons ließen Mitarbeiter des Kirchengemeindeamtes in den Himmel steigen. Unterschiedliche Musikensembles – vom Singkreis über die Band bis hin zu den vereinigten Posaunenchören des Dekanats – gaben der Gottesdienst-Premiere beim Fürth-Festival eine unterhaltsame Note.

