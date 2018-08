Open-Air-Kino: Jetzt ist auch die Freilichtbühne dabei

Bis 25. August laufen hier Filme im Rahmen des SommerNachtFilmFestivals - vor 1 Stunde

FÜRTH - Starke Charaktere prägen das Fürther Angebot zum diesjährigen SommerNachtFilmFestival. Nach dem Mauerflimmern des Uferpalasts und dem Babylon-Freiluftkino startet heute die dritte Open-Air-Reihe für Kinoliebhaber. Erste Sahne ist auch der Schauplatz: die Freilichtbühne im Stadtpark.

Kino unterm Sternenhimmel: Die Freilichtbühne im Stadtpark gehört einmal mehr zu den Spielorten. © Thomas Scherer



Vom 16. bis 25. August verwandelt sich Fürths grüne Oase wieder in ein magisches Naturtheater. Das Rauschen der Bäume, das Plätschern des Wassers und verspätete Vogelstimmen begleiten die Ausflüge in andere Welten. Was alle in Fürth gezeigten Filme auszeichnet, sind starke Emotionen. Zum Auftakt gab am Donnerstag in Miguel Alexandres Tragikomödie "Arthur & Claire" die Melancholie den Ton an, bevor das Publikum am Freitagabend bei "Shape of Water" ins nasse Element eintauchen darf. Die eigentümliche Liebesgeschichte zwischen einer taubstummen Labor-Mitarbeiterin mit einem streng geheim gehaltenen Fischwesen ist in der Zeit des Kalten Krieges angesiedelt.

Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Steven Spielbergs "Verlegerin", die bereits das Babylon-Kino in Fürth unter freiem Himmel im Programm hatte: Eine Hommage an die Verlegerin der Washington Post im Kampf um Pressefreiheit. Am Sonntag wird der neue Fatih-Akin-Film "Aus dem Nichts" gezeigt, in dem es um einseitige Ermittlungen der Polizei nach einem Bombenattentat von Rechtsextremen geht.

Die abenteuerliche Lebensgeschichte des Showbusiness-Wegbereiters P. T. Barnum erzählt am Montag Michael Graceys "Greatest Showman". "Der seidene Faden" von Thomas Anderson zeigt am Dienstag, wie eine Liebesgeschichte aus dem Ruder laufen kann. Am kommenden Mittwoch wird mit "Madame – Nicht die feine Art" eine pfiffige französische Sozialkomödie gezeigt. "Eine bretonische Liebe" von Carine Tardieu entwickelt am 23. August eine komplizierte Familiengeschichte, Greta Gerwigs "Lady Bird" erzählt am 24. August vom Ausbruchsversuch einer im ständigen Streit mit der Mutter liegenden Tochter und mit "Wunder" über einen fehlgebildeten Jungen endet die Fürther Reihe ermutigend.

Einlass: 19.30 Uhr, Filmbeginn: 20.30 Uhr, Getränke und kleine Snacks am Bistrowagen. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist an diesem Spielort nicht erwünscht. 8,30 Euro im Vorverkauf, 9 Euro an der Abendkasse.

di