Open-Air-Training: Fitnessturm für die Fürther Südstadt

Funktionelles Training: Übungsgerät steht gratis allen zur Verfügung

FÜRTH - Ein Outdoor-Fitnessturm soll die Fürther in der Südstadt animieren, sich zu bewegen: Auf rund 50 Quadratmetern Fläche an der Leyher Straße steht seit Mitte der Woche der "Functional Tower".

Mit zweckmäßigen Leibesübungen zu mehr Fitness: Das darf man sich laut Eigenwerbung von diesem Gerät versprechen. © Thomas Scherer



Markus Giegold, Geschäftsführer des Unternehmens "Fit Star", übergab das Gerät vor der Fürther Filiale in der Leyher Straße werbewirksam an Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung. Praktischer Nebeneffekt für seine Firma: Giegold konnte bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Vergrößerung des Fitness-Studios ankündigen – um 500 auf künftig 1700 Quadratmeter.

Frei zugänglich

Der Turm allerdings, so wird versichert, sei für alle frei zugänglich und zeitlich unbefristet gratis nutzbar. An ihm könne man "Functional Training", zu deutsch: zweckmäßige Leibesübung, betreiben – laut Giegold eine ideale Möglichkeit, fitter zu werden. Funktionelle Trainingsprogramme, einer der meistpropagierten Fitnesstrends der vergangenen Jahre, bestehen überwiegend aus Übungen, bei denen der Athlet mit seinem eigenen Körpergewicht als Widerstand arbeitet. Gerne werden zu diesem Zweck auch die Querlatten von Fußballtoren oder Geräte auf Spielplätzen zweckentfremdet.

In der Fürther Südstadt gibt es dafür wohlklingende Übungsmöglichkeiten wie "Monkey Bars" und die "Dip-Station".

"Fit Star" hat seinen Sitz in München und Eckental bei Nürnberg und unterhält acht Studios – neben jenem in Fürth in München, Nürnberg, Frankfurt, Berlin und Leipzig.

