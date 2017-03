Opernsängerin: "Ich mache Fürth schnarchfrei"

Carola Gebhart ist gebürtige Fürtherin und Kulturförderpreisträgerin der Stadt. Sie studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Würzburg. Neben ihren Auftritten als Opernsängerin bietet sie Stimmtraining für Führungskräfte an und arbeitet als Regieassistentin für Dieter Wedel bei den Bad Hersfelder Festspielen. In Fürth machte sie sich unter anderem einen Namen mit ihren Benefiz-Galaabenden „Cupido Klassiko“ und dem Lied „Hier bin ich Zuhaus“, das sie 2007 zum Stadtjubiläum komponiert hat. © Hans Winckler