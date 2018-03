P & P arbeitet an dezenteren Entwürfen fürs City-Center

Kritik an zu viel Konflikt mit dem historischen Umfeld zeigt Wirkung: Der Zugang in der Fußgängerzone soll nun weniger markant ausfallen - vor 0 Minuten

FÜRTH - Wegen der modern-markanten Gestaltung mit reichlich Glas, die die Architekten für den City-Center-Zugang in der Schwabacher Straße vorgelegt haben, musste sich Bauherr P & P teils harsche Kritik gefallen lassen. Schnell hat die Immobilienfirma reagiert, nun arbeitet sie an dezenteren Entwürfen. Überlegungen, auch andere Nutzungen als Einzelhandel im Innenstadtkomplex unterzubringen, kann man bei P & P indes wenig abgewinnen.

Das Bild zeigt die stattlichen Ausmaße des City-Centers. „Einfacher ist es nicht geworden, die Fläche zu füllen“, sagt Wirtschaftsreferent Horst Müller. © Foto: P & P



Christofer Hornstein, das ist hinlänglich bekannt, hält nicht viel von "Architekturalarm", wie er zu exaltiertes Bauen in denkmalgeprägtem Umfeld gern nennt. Mit seiner kritischen Haltung hat der Mann aus Ritzmannshof, selbst Architekt, als Kopf einer Bürgerinitiative schon die Diskussion um Fürths Neue Mitte maßgeblich geprägt – und nicht unwesentlich beeinflusst.

Heute ist Hornstein Vorstandsmitglied im Fürther Altstadtverein und meldet sich in dieser Funktion engagiert zu Wort – erwartungsgemäß auch in Sachen City-Center, das künftig unter dem Namen Flair Galerie firmieren soll. Dass der bisher sehr dezente Eingang in der Fußgängerzone im Rahmen der Sanierung auffälliger gestaltet werden soll, hält er zwar "für völlig nachvollziehbar und legitim". Jenen Entwurf des renommierten Architekturbüros Chapman Taylor allerdings, den Fürths Stadträte bisher favorisieren, bezeichnet er schlichtweg als "Glasorgie".

"Denkmal verschont"

Im "bundesweit einzigartigen Areal" der westlichen Innenstadt mit seinen historischen Sandsteinfassaden halten Hornstein und seine Mitstreiter aus dem Altstadtverein mehr Zurückhaltung für dringend angeraten; auch Fürths Stadtheimatpflegerin Karin Jungkunz schlägt in diese Kerbe. Und Fürths Grüne hatten den Entwurf bereits bei seiner Präsentation Mitte Januar als "überdimensioniert und indiskutabel" bezeichnet.

Allesamt scheinen sie damit auf offene Ohren beim Bauherren zu stoßen, auch Gespräche mit dem städtischen Baureferat trugen ihren Teil dazu bei. Man werde, so P & P-Chef Michael Peter auf FN-Nachfrage, definitiv vom ursprünglichen Plan abweichen. Der sah vor, neben dem – nicht mehr denkmalgeschützten – Haus Nummer 5 auch die benachbarte – und sehr wohl denkmalgeschützte – Nummer 5 a mit dominanten Glaselementen als Blickfang zu versehen. "Wir werden das Denkmal jetzt aber komplett verschonen", sichert Peter zu.

Einen ersten, sehr modernen Vorschlag für den Zugang in der Fußgängerzone will P & P offenbar erheblich modifizieren. © Entwurf: Chapman Taylor



Darüber hinaus rücken geänderte Entwürfe offenbar davon ab, im Obergeschoss eine Art Glasvitrine etwa einen Meter weit in die Flaniermeile ragen zu lassen, um so Aufmerksamkeit zu erregen. Auch mehr Sandstein soll zum Einsatz kommen, um den Wünschen nach Einbettung ins Ensemble entgegenzukommen.

Wird das so umgesetzt, wären etliche der Anregungen berücksichtigt, die die Altstadtfreunde dieser Tage in einem offenen Brief gegeben haben. Ob das P & P-Konzept dann tatsächlich ungeteilten Beifall findet, müssen die konkret ausgearbeiteten Visualisierungen zeigen. Sie sollen erneut in kommunalen Gremien präsentiert werden.

Weniger Resonanz finden die Altstadtfreunde mit ihren Vorschlägen zum Angebot im City-Center – mit denen sie vor allem versuchen, die Stadtspitze in die Pflicht zu nehmen. Die Kritik: Man habe sich bislang nie um öffentliche Nutzungen im Komplex mit seinen 26 000 Quadratmetern Fläche bemüht – etwa als neue Heimat des benachbarten Schliemann-Gymnasiums, eines Bürgeramts oder aber für universitäre Zwecke.

"Das ist gut gemeint, aber nicht möglich", sagt dazu der städtische Wirtschaftsreferent Horst Müller. Die Räumlichkeiten im Center seien für derartige Zwecke nicht geeignet. Eine Einschätzung, die Michael Peter teilt: Es gebe keine Fenster, Tageslicht falle nur über die Dachkuppel ein. Jegliche Art von Büro schließe das aus.

Zuversicht bleibt

Dabei, steht zu vermuten, könnten zusätzliche, nicht kommerzielle Nutzungen auf Mietbasis wirtschaftlich sogar willkommen sein. Denn einfacher, das weiß Horst Müller, ist es nicht geworden, die stattliche Fläche wieder mit Geschäften zu füllen. Zum einen befinde sich die Einzelhandelslandschaft, vor allem wegen der Internet-Konkurrenz, rasant im Wandel; zum anderen sei auch das Angebot im Fürther Zentrum nicht mehr so dürftig wie noch vor einigen Jahren.

Dennoch: Das Kundenpotenzial in Fürth ist vorhanden, hat erst jüngst eine Expertise erneut bestätigt. Man brauche für das City-Center eben "sinnvolle Ergänzungen" zum vorhandenen Angebot, "ein maßgeschneidertes Konzept", meint Müller. "Lieber ein paar Monate länger planen", so sein Rat an die Adresse von P & P.

Dort ist man weiter guter Dinge, die hohen Erwartungen erfüllen zu können. Die Gespräche mit potenziellen Mietern "laufen gut", sagt Michael Peter, man bekomme "sehr viele positive Rückmeldungen". Mit handfesten Resultaten? Noch nicht. Aber immerhin mit "schriftlichen Interessenbekundungen". Und das, sagt Peter, sei im Einzelhandel "schon sehr viel".

WOLFGANG HÄNDEL