P & P plant in Fürth ein neues Quartier

FÜRTH - Jetzt verkündet es P & P auch ganz offiziell: Das Fürther Immobilienunternehmen hat das ehemalige Areal von Möbel Höffner an der Seeackerstraße erworben. Entstehen sollen hier neben der eigenen Firmenzentrale ein Hotel und Wohnungen.

Das frühere Möbelhaus am Frankenschnellweg, derzeit noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt, geht samt Grundstück an P&P. © Hans-Joachim Winckler



Wie Mitte Februar bekannt wurde, will das Unternehmen hier auf 30.000 Quadratmetern Grund in großem Stil einen Mix aus Gewerbe und Wohnen schaffen – und unter anderem seine eigene neue Firmenzentrale sowie ein Hotel hochziehen. "Das Areal soll zu einem attraktiven und modernen Quartier entwickelt werden", heißt es nun in einer aktuellen Pressemitteilung.

Es handle sich um "eine der letzten großen Flächen in Fürth, die für eine Quartiersentwicklung zur Verfügung stehen". P & P kündigt in seiner Mitteilung auch an, "einen großen Bereich für Kindergärten und Kindertagesstätten" vorzuhalten.

Den Vorteil für gewerbliche Nutzer sieht das Unternehmen in der direkten Anbindung an den Frankenschnellweg über die nahegelegene Anschlussstelle Ronhof sowie in "der hervorragenden Sichtbarkeit". Von beidem will auch P & P selbst profitieren, denn der jetzige Firmensitz liegt relativ unauffällig in einem Komplex neben dem Südstadtpark.

Nähe zu den Waldflächen

"Ruhige und attraktive" Wohnbebauung mit unmittelbarer Nähe zu den Waldflächen zwischen Ronhof und Stadeln sieht P & P "als ideale Ergänzung der bereits im Osten angrenzenden Wohngebiete". Gerade an diesem Punkt aber werden nicht nur Naturschützer ganz genau hinschauen – denn noch immer hängen P & P die viel kritisierten Baumfällungen für das Wohngebiet "Grundig-Park" am Rande des Stadtwalds bei Dambach nach.

Michael Peter, Chef des stark expandierenden Unternehmens, verspricht indes eine "harmonische Entwicklung" für das stattliche Höffner-Gelände. Darauf setzt man auch im Rathaus, wo man die Pläne begrüßt – insbesondere, weil P & P der Stadtkasse damit dauerhaft als einer der Top-Gewerbesteuerzahler in Fürth erhalten bleibt.

