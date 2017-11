P & P stößt das Woolworth-Gebäude ab

Schon wieder ein Besitzerwechsel am Eingang der Fußgängerzone - vor 54 Minuten

FÜRTH - Das Woolworth-Gebäude hat schon wieder einen neuen Eigentümer: Die P & P-Gruppe verkaufte es überraschend an ein Unternehmen mit Sitz in Hessen. Wann Sanierung und Umbau beginnen, bleibt vorerst ungewiss.

Viel Platz für Einzelhandel und Wohnungen: Das Woolworth-Gebäude an der Ecke von Maxstraße und Schwabacher Straße. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Viel Platz für Einzelhandel und Wohnungen: Das Woolworth-Gebäude an der Ecke von Maxstraße und Schwabacher Straße. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Um den denkmalgeschützten Komplex zu entwickeln, hatte P & P ihn vor rund zwei Jahren von einem niederländischen Fonds erworben. Das Fürther Unternehmen plante nach eigenem Bekunden eine umfassende Sanierung. In den oberen Stockwerken sollten Wohnungen entstehen, ebenso in einem kleinen Neubau im Innenhof. Alles in allem rund 50 möblierte, sogenannte Boarding-Einheiten, bestens geeignet für Geschäftsleute, die sich von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten in der Stadt aufhalten. Die Nähe zum Hauptbahnhof sei ideal für dieses Geschäftsmodell, heißt es. Darüber hinaus hat der Einzelhändler Woolworth einen langfristigen Mietvertrag und nutzt Unter- und Erdgeschoss sowie kleine Teile des ersten Obergeschosses.

Warum verkauft P&P das Haus noch vor dem Umbau? "Wir haben ein attraktives Angebot bekommen", sagt Geschäftsführer Alexander Faust auf FN-Nachfrage. Außerdem wolle man sich in der Fußgängerzone auf ein einziges Projekt konzentrieren: das City-Center. Das Woolworth-Gebäude habe man "vollständig projektiert". Für die Pläne liegt eine Baugenehmigung der Stadt Fürth vor. Der neue Eigentümer müsste sie nur umsetzen. "Wir gehen definitiv davon aus, dass er das tut", sagt Faust. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Gebäude als Spekulationsobjekt nutzt."

Darauf baut auch Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller. Er möchte den südlichen Ast der Fußgängerzone stärken, der bislang am wenigsten von der Neuen Mitte profitieren konnte. Dem Woolworth-Haus mit seinen weit über 5000 Quadratmetern Nutzfläche komme dabei besondere Bedeutung zu. Müller will rasch Kontakt zum neuen Eigentümer aufnehmen. Gekauft hat den Komplex die "Kronen zweitausend332 GmbH", die inzwischen unter dem Namen "Fürth Schwabacher Straße Entwicklungs GmbH" mit Sitz in der Hanauer Straße in Frankfurt firmiert. Deren Geschäftsführer war am Dienstag für die FN nicht zu erreichen.

Auf der Internetseite www.moneyhouse.de, einem Online-Nachschlagewerk für Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen, wird die Tätigkeit der Firma so beschrieben: "Ankauf, Vermietung, Restrukturierung und Verkauf der Immobilie Schwabacher Straße 54 in Fürth".

Johannes Alles