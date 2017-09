Parkhaus Neue Mitte: Tagestarif hat sich verdoppelt

FÜRTH - Das Parkhaus unter der Neuen Mitte hat seinen Tagestarif verdoppelt. Was steckt dahinter?

Das Parkhaus in der Moststraße mit seinen 144 Plätzen ist meist gut gefüllt. Foto: Foto: Horst Linke



Ein Fürther, nennen wir ihn Herr Müller, parkt während seines Arbeitstages gerne mal unter der Neuen Mitte. Für den kompletten Tag hat er dafür stets 4,50 Euro bezahlt. Neulich dann der Schock: Herr Müller wird mit neun Euro zur Kasse gebeten. Das ist das Doppelte! Herr Müller ärgert sich und klopft bei den FN an. Wir haken nach.

Betrieben wird das Parkhaus von der Firma OPG in Osnabrück. Geschäftsführer Karl-Heinz Ellinghaus ruft prompt zurück. Ja, der Tagestarif wurde verdoppelt, allerdings schon vor mehreren Wochen. Einen Grund hat er ebenfalls parat: Das Management der Neuen Mitte habe darum gebeten, weil sich Einzelhändler beschwert hätten, dass ihre Kunden keine Stellplätze im Parkhaus fänden. Offenbar gibt es mehr Menschen wie Herrn Müller, die dort gerne den ganzen Tag parken. "Mit der Erhöhung wollen wir dem entgegenwirken", sagt Ellinghaus, "und für mehr Bewegung im Parkhaus sorgen." Der Preis pro Stunde (1,50 Euro) hingegen wurde ihm zufolge nicht angetastet.

Fest steht: Mit neun Euro pro Tag liegt OPG immer noch unter dem, was einige Mitbewerber in Fürth verlangen. Bei Apcoa kostet das Tagesmaxium im Hornschuch-Center 15 Euro und in der Mathildenstraße 18 Euro. In der Friedrichstraße will Park One für den kompletten Tag 20 Euro. Besonders günstig stehen Dauerparker unter dem City-Center: Betreiber Contipark fordert laut Homepage 5,50 Euro für 24 Stunden.

Übrigens: Wer sein gezogenes Parkticket verliert, muss natürlich trotzdem zahlen – und zwar in der Regel den Tagessatz. Mit der Pauschalgebühr schützen sich die Betreiber vor Betrügern. "Es gibt Leute, die haben ihr Ticket verloren, und es gibt welche, die das nur behaupten", sagt Karl-Heinz Ellinghaus von OPG. In seinen Häusern werden bei Verlust in jedem Fall – bundesweit einheitlich – 15 Euro fällig. In der Branche sei das gang und gäbe. Ellinghaus: "Ich kenne keinen Betreiber, der diese Gebühr nicht erhebt."

