Party für die neuesten Tupperware-Küchenhelden

Verkaufsshows im Wohnzimmer sind immer noch beliebt — Fans schwören auf "Perle" und Co - vor 4 Stunden

FÜRTH - Eine braune Dose für den Kaffee - die steht seit einem Vierteljahrhundert im Küchenschrank meiner Eltern. Erworben hat sie damals meine Mutter bei einer Tupper-Party. Und die gibt’s schon lange nicht mehr. Dachte ich – bis ich zu einer eingeladen wurde.

Jährlich zwei Kataloge voll mit allem, was Küche, Haushalt und Wohnbereich gebrauchen könnten: Kunden in fast 100 Ländern lieben die Plastik-Hits aus den USA. In Deutschland gibt es Tupper-Produkte seit 1955 zu kaufen. © Foto: PR



Manche Dinge ändern sich offenbar nie. Klar: Die Frisuren sind moderner und das Wohnzimmerambiente auch. Dafür werden all die Dosen, Schüsseln und Schälchen auf dem Klapptisch so drapiert wie in den Jahrzehnten zuvor auch schon – in der Hoffnung, dass sie den Damen an diesem Abend viele "Aaahs" und "Ooohs" entlocken. Und jede Menge Kreuzchen auf dem Bestellzettel.

Tupper-Partys haben das Einkaufen schon immer perfektioniert: Statt einsam auf dem Sofa dicke Kataloge zu wälzen oder durch riesige Kaufhäuser geschoben zu werden, kommen hier Nachbarn und/oder beste Freundinnen ungezwungen bei einem Gläschen Sekt zusammen und lassen sich die neuesten Must-haves für die Küche zeigen.

Frisch frisiert und das Kleid auf Wadenlänge: In den 1950er Jahren waren die „Tupperware Home Partys“ in den USA gerade in Mode gekommen. Tausende Verkäuferinnen verhalfen dem Firmengründer damals zu Millionenumsätzen. © Archiv



Wer erst einmal ein Tupper-Produkt im Schrank hat, scheint einen bestimmten Bazillus gleich mit dazu gekauft zu haben: Den, auf die bunten Klassiker nichts kommen zu lassen. Für Tupper-Fans sind die "Perle" oder der "Chef" so selbstverständlich wie für andere das "Billy-Regal". Wer gern im Ikea-Katalog blättert, wird auch den von Tupperware lieben.

Dass die Küchenhelden durchaus gesalzene Preise haben, ist offenbar okay — schließlich bietet das Unternehmen zwar keine lebenslange Garantie mehr, aber immerhin noch 30 Jahre auf viele seiner Produkte. Heißt also: Schließt der Deckel nicht mehr richtig, ist das Silikon vom Schaber abgegangen oder das Material müde geworden, dann reicht ein Anruf bei einer Party-Managerin in der Nähe, die für den Umtausch sorgt. "Ich habe bis auf eine Ausnahme bisher alles für meine Kunden ausgetauscht bekommen", sagt Katja Brandt aus dem Zirndorfer Ortsteil Weiherhof. "Nur Materialbruch ist ausgeschlossen. Fällt also eine Flasche runter und geht kaputt, dann gibt es keinen Ersatz."

Dieser Service zahlt sich offenbar aus: Laut Unternehmen sind allein im November 2015 mehr als 840 000 Gäste bei einer Verkaufsshow gewesen — umgerechnet also jeder Hundertste in Deutschland. Über 820 000 so genannte Party-Manager haben 2014 die Küchenhits unters Volk gebracht, Tendenz steigend. Weltweit sind knapp über drei Millionen Vertreter für Tupperware unterwegs. Allein in Europa haben sie 2015 rund 604 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Fangemeinde in Deutschland ist übrigens eine der größten und erfolgreichsten überhaupt.

Heutzutage geht es in den Wohnzimmern deutlich lockerer zu. © Eva Sünderhauf



Auf meiner Party bin ich die einzige Jungfrau. Während die Nachbarinnen um mich herum gezielt Bestellformulare ausfüllen und für einen Umsatz von 500 Euro sorgen, widerstehe ich den Lockrufen von Schnellkochtöpfen für die Mikrowelle und Tortentwists.

Nicht, weil ich der Show misstraue. Die Kaffeedose meiner Mutter funktioniert nach 25 Jahren in Gebrauch schließlich immer noch. Ich benötige gerade nur nichts. Und ich bin in Sachen Plastik vorsichtig geworden. Eine Antwort auf die Frage, wie das Unternehmen mit dem Thema Weichmacher umgeht, habe ich aus der Zentrale in Frankfurt trotz mehrfacher Nachfrage nicht erhalten. Schade eigentlich. Denn der Tupper-Bazillus war beinahe auf der Zielgeraden.

Eva Sünderhauf