"Passagen": Duftmarken für Querhörer

Stadttheater-Saison 2017/18: Vier Konzertabende führen ins Kulturforum - vor 19 Minuten

FÜRTH - Betörende musikalische Düfte lässt das Stadttheater in der Saison 2017/18 durch das Kulturforum wehen. In unserer Reihe, die sich den Abonnements des Hauses widmet, stellen wir heute das "Passagen"-Abo vor — ein Fall für Querhörer mit einem Näschen für ungewöhnliche Essenzen.

Zitrusfrisch: Das Quartetto Prometeo trägt im März südländische Duftnoten ins Kulturforum. © Foto: Stefano Bottesi



Vier Abende umfasst die Konzertreihe, die der Bayerische Rundfunk erstmals im Herbst 2006 und gemeinsam mit dem Stadttheater und dem Kulturforum vom Stapel ließ. Seitdem sind die "Passagen" heiß begehrt und Tickets an der Abendkasse äußerst rar. Wer als Abonnent mitmischen will, hat kein Anrecht auf einen festen Sitzplatz, wie etwa im großen Haus — reichlich Hörvergnügen aber hat er allemal, denn von der Stange kommt hier wahrlich nicht, was die "Passagen"-Macher Ursula Adamski-Störmer, Werner Müller und Annette Wigger Saison für Saison einem verwöhnten Publikum um die Ohren hauen.

Im Wortsinn dufte Überschriften haben sie heuer den Konzerten verpasst, das erste — "Der Duft von Aprikosenholz" — gibt es am 9. November (alle beginnen um 20 Uhr). 17 hochphilosophische Texte des armenischen, im Spätmittelalter wirkenden Priesters und Dichters Mkrtich Naghash hat der armenisch-amerikanische Komponist und Pianist John Hodian in ein außergewöhnliches Soundgewand gekleidet. Im Mittelpunkt stehen drei Frauenstimmen, umrahmt vom Klavier und den traditionellen armenischen Instrumenten Dhol, Duduk — das aus Aprikosenholz hergestellt wird — und Oud. Das sieben Damen und Herren umfassende Naghash Ensemble verströmt den musikalischen Duft des Hochlands unterhalb des Ararat-Gebirges.

Den zarten Klang von Spieluhren — "Der Duft der Kindheit" — bringt das 2014 gegründete Trio Il Lusorius auf die Kufo-Bühne (20. Januar). Um 1750 boten die Geräte erste Möglichkeiten, favorisierte Melodien immer wieder abspielen zu können. Meike Herzig, Albrecht Maurer und Annette Maye bringen diese nostalgischen Klangerzeuger auf die Bühne und fügen sich rund um die Spieluhren mit Blockflöten, Klarinetten, Geige, Fidel, Rebec und Serpent ein. Die Melodien tragen die Kompositionen, Instrumente verschmelzen mit Spieluhren, führen sie weiter, kontrastieren oder begleiten sie und entfernen sich in der Improvisation.

Es kann nur südwärts gehen, wenn ein Abend den Titel "Der Duft von Zitronen" verpasst bekommt. In der Tat widmet sich das Quartetto Prometeo, seit über 20 Jahren eine der stärksten und mehrfach preisgekrönten Kammermusikformationen Italiens, dem Streichquartett Giuseppe Verdis, Bearbeitungen aus seinen Opern, Werken des italienischen Barock sowie der "Italienischen Serenade" von Hugo Wolf (2. März).

Barock und Dancebeat, wilde Zwanziger und Disco-Hits: Als "Kammermusik für die Facebook-Generation" bezeichnete die Zeit, was das Karlsruher Quintett Spark — Die klassische Band treibt. Lohn der alle Stilgrenzen überwindenden Mühen war der Echo-Klassik 2011. Wer auch die Projekte des Kronos Quartetts oder eines Yo-Yo Ma schätzt, dürfte den "Duft der Wildnis" am 16. Mai mit Inbrunst inhalieren.

ZEinschreibungen für das "Passagen"-Abonnement — es kostet 75 Euro — sind bis einschließlich 9. November, dem Termin des ersten Konzerts, möglich (Stadttheater Fürth, Königstraße 116, 90762 Fürth). Der Vorverkauf der einzelnen Konzerte startet am kommenden Montag. Karten gibt es unter anderem im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77).

MATTHIAS BOLL