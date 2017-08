Paul Hunter Classic: Snooker-Elite in Fürth zu Gast

Weltstars zeigen sich nahbar - mehrere Millionen britische Pfund an Preisgeldern - vor 1 Stunde

FÜRTH - Sie haben so illustre Namen wie "Der Narr von Leicester", "Der Wirbelwind", oder "Der Magier": Die Weltstars Mark Selby, Shaun Murphy und Jimmy White, die seit Freitag beim Profi-Snookerturnier Paul Hunter Classic 2017 in der Fürther Stadthalle antreten, sind in ihrer Sportart absolute Größen und jedem Fan ein Begriff.

Beim Snooker sind vor allem Zielgenauigkeit und Präzision gefragt. Dafür sind die Profis hochkonzentriert bei der Sache. © Edgar Pfrogner



Beim Snooker sind vor allem Zielgenauigkeit und Präzision gefragt. Dafür sind die Profis hochkonzentriert bei der Sache. Foto: Edgar Pfrogner



Außerhalb der Snookerwelt sind sie jedoch nur wenigen bekannt und das, obwohl sie im Laufe ihrer Karriere bereits mehrere Millionen britische Pfund an Preisgeldern eingesackt haben. Jimmy White trägt gar offiziell Legendenstatus. Eine Ehre, die er sich mit dem ebenfalls teilnehmenden Ken Doherty teilt, dem "Darling von Dublin". Es heißt, dass am Abend seines Gewinns der Weltmeisterschaft 1997, kein einziger Notruf bei der Polizei der Stadt einging. Wer um die Kriminalitätsrate der Hauptstadt Irlands weiß, kann den Stellenwert der Sportart in anderen Ländern erahnen.

Kein Wunder, dass manch Fan von weit her anreist, um das Turnier in Franken vor Ort zu erleben. Fürth ist mit Gibraltar die kleinste Station der aktuellen Saison und hofft, sich noch lange halten zu können. Das ist jedoch nicht leicht. Vor allem in China werden für Turniersieger Preisgelder bis zu 150.000 Pfund ausgeschüttet, mit denen man hierzulande nicht konkurrieren kann. Dafür punktet die Kleeblattstadt mit familiärer Atmosphäre.

Sowohl die Herren, als auch die Damenprofis des parallel laufenden Paul Hunter Women‘s Classic (im Ballroom, in der Fürther Straße) geben sich nahbar. Wer am vorgeschalteten Amateur-Turnier teilgenommen hatte, konnte sich sogar für die Hauptrunde des Paul Hunter Classic qualifizieren, selbst ein wenig Profiluft schnuppern und von den 20.000 Pfund Preisgeld für den Sieger träumen. Das ist für Amateure auf der Tour sonst nur in Gibraltar möglich.

Sebastian Zelada