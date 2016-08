Paul Hunter Classic: Snooker-Stars zu Gast in Fürth

Weltelite trifft sich in der Stadthalle - Bilder von allen Spieltagen - vor 48 Minuten

FÜRTH - Die Snooker-Szene hat die Fürther Stadthalle okkupiert: Beim Paul Hunter tritt auch heuer wieder die Weltelite an den grünen Tisch. Nach den Amateuren, die um die Qualifikation fürs Hauptfeld spielten, steigen am Freitag die Profis ein. Bis Sonntag wird um Sonntag um 125.000 Euro Preisgeld spielt.

Die Snooker-Szene hat die Fürther Stadthalle okkupiert. © ago/Foto: Andreas Goldmann



Die Snooker-Szene hat die Fürther Stadthalle okkupiert. Foto: ago/Foto: Andreas Goldmann



Zwei Lokalmatadore sind bereits ausgeschieden: der erst 13-jährige Fabian Haken vom SSC Fürth und Kilian Baur-Pantoulier. Am Donnerstagabend kämpfte noch der in Fürth lebende Patrick Einsle ums Weiterkommen - mit Erfolg: Er steht in der Runde der letzten 128 und spielt am Freitag gegen Matthew Stevens.

Dann kann man die Stars spielen sehen. Dass sich nicht mehr so viele wie früher aus den Top Ten angemeldet haben, sieht Organisator Thomas Cesal nicht als Problem: „Die Nummer eins und zwei der Welt sind da, das ist schon mal nicht unwichtig.“ Gemeint sind Mark Selby und dessen Vorgänger Stuart Bingham. „Klar, die großen Namen kennt man. Man darf aber auch nicht vergessen, dass inzwischen viele Junge unter den Top-16 der Welt stehen, die nur noch keinen großen Namen haben“, weiß der Veranstalter.

Auf jeden Fall wird Vorjahressieger Allister Carter wieder in der Stadthalle antreten und versuchen, seinen Titel zu verteidigen. „The Captain“ hatte im letzten Jahr in Fürth das erste Turnier nach gleich zwei Krebserkrankungen gewonnen und die Trophäe von Alan Hunter, dem Vater des an Krebs verstorbenen Paul Hunter, entgegen nehmen dürfen: Es war ein sehr emotionaler Moment.

Matthew Stevens, der in Fürth praktisch zum Inventar gehört, darf natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit Paul Hunter war er einer der beiden Stars, die geholfen hatten, das Fürther Turnier aus der Taufe zu heben. Vermissen wird man heuer dagegen den Vorjahresfinalisten Shaun Murphy; er wird in den kommenden Tagen zum ersten Mal Vater.

Für alle Turniertage bis Sonntag sind noch Eintrittskarten erhältlich.

Wir begleiten das Turnier täglich mit vielen Bildern.

Bilderstrecke zum Thema Fürth im Snooker-Fieber: Jetzt ging es für die Frauen an den Queue Das Paul Hunter Classic in Fürth geht in die nächste Runde: Am zweiten Tag behaupteten sich die Amateure und Semiprofis und spielten um den Einzug in die Runde der letzten 128 Spieler. Zusätzlich in diesem Jahr gab es eine Premiere: Das "Paul Hunter Ladies Classic", ein eigenes Turnier für Frauen. Es ist das erste Turnier des WLBS Women's World Ranking Series (Weltverband für Damensnooker) in dieser Saison. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade mal 11 Jahre alt.



Goldmann/fn