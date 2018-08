Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rothenburger Straße nahe Ammerndorf. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Die Polizei sperrte die Straße in beide Richtungen ab.

Am Montag hat es in einem Hackschnitzel-Silo in der Albrecht-Dürer-Straße in Oberasbach gebrannt. Das Feuer konnte allerdings recht rasch unter Kontrolle gebracht werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.