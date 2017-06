Penetrantes Hupen: Warum Fürth zurzeit geplagt wird

FÜRTH - Seit einigen Tagen begleitet ein penetranter Hupton viele Fürther durch den Tag. Immer wieder ertönt er im Minutentakt. Unüberhörbar. Das Geräusch ist lästig, rettet aber Leben: Er schützt Arbeiter der Bahn.

„Sie müssen lauter sein als die lauteste Baumaschine“: Signale wie dieses säumen zurzeit die Strecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach. © Foto: Tsimplostefanaki



Wenige Meter liegen zwischen den gelben Sirenen, die neuerdings die Bahnstrecke säumen – und nicht nur laut sind, sondern unheimlich laut. Mit ihrem Lärm durchbrechen sie, manchmal minütlich, die Ruhe in Gärten und auf Balkonen, selbst Fenster sind kein Hindernis. Los geht es immer dann, wenn ein Zug auf dem Nachbargleis heranbraust.

Sie blinken dabei auch, aber das sehen die wenigsten, die der Alarm am Scherbsgraben, auf der Hardhöhe oder in Burgfarrnbach erreicht. Das Publikum, das die Warnanlage aufschreckt, ist weitaus größer als die Zielgruppe, für die sie bestimmt ist: Arbeiter am Gleis, die sich in Sicherheit bringen müssen.

Sie sind in diesen Tagen damit beschäftigt, zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach einen fünf Kilometer langen Abschnitt Gleise zu erneuern. Die Arbeiten sind Teil einer umfangreichen Baumaßnahme der Bahn auf der Strecke Nürnberg-Würzburg, die seit März noch bis 25. Juni läuft und auch mit zahlreichen Fahrplanänderungen für Pendler verbunden ist (wir berichteten). In verschiedenen Abschnitten werden Gleise und Oberleitungen erneuert. Rund 16,5 Millionen Euro werden investiert.

Züge in beiden Richtungen verkehren dabei auf einem Gleis, während am anderen gearbeitet wird. Auf dem Fürther Abschnitt ist zurzeit eine Großbaumaschine unterwegs, die sehr laut und sehr breit ist, erklärt ein Bahnsprecher auf FN-Nachfrage. In dieser Phase werden Arbeiter durch das automatische Warnsystem geschützt: Heulen die Sirenen los, müssen sie sich zügig von den Gleisen entfernen. Ausgelöst wird der Alarm, wenn ein Zug bestimmte Kontakte auf der Strecke überfährt. Nicht jeder Fürther konnte sich das seltsame Geräusch in den vergangenen Tagen erklären.

"Lauter als die lauteste Baumaschine"

Für Anwohner ist der Lärm mit Sicherheit unangenehm, sagt der Sprecher, "dafür können wir uns nur entschuldigen und um Verständnis bitten: Es geht um das Leben der Bauarbeiter." Die Sirenen kommen ihm zufolge immer dann zum Einsatz, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Arbeiter zu schützen. "Sie müssen lauter als die lauteste Baumaschine sein." Um Unannehmlichkeiten zu reduzieren, versuche man, nachts auf akustische Warnsignale zu verzichten. Das Gegenteil davon beklagt allerdings ein Anwohner der Cadolzburger Straße: Das normale Getröte sei ja noch hinnehmbar. Doch kürzlich habe um 4.50 Uhr ein Alarm begonnen, der nicht mehr endete. Ein technischer Defekt, wie er von der Polizei erfahren habe. Der Bahnsprecher hat von dem Vorfall keine Kenntnis, betont aber: Man versuche immer, einen Defekt schnell zu beheben.

Ein anderer Leser wiederum kann nicht fassen, dass die Arbeiten bei Burgfarrnbach jüngst ohne den Einsatz von Wasser durchgeführt wurden und eine enorme Staubmenge aufwirbelten. Dass es nach trockenen Tagen dazu komme, sei leider nicht auszuschließen, so der Sprecher. Normalerweise werde dann Wasser gespritzt.

Noch bis 16. Juni

Das Hupen wird in Fürth noch bis zum 16. Juni zu hören sein: Dann wird die breite Großbaumaschine nicht mehr gebraucht, so dass eine Absperrung errichtet werden kann, die die Arbeiter von den Zügen auf dem Nachbargleis abschirmt.

