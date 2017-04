Pfefferspray-Attacke: Mann in Fürth angegriffen

30-Jähriger schildert Überfall - Kriminalpolizei sucht Zeugen - vor 20 Minuten

FÜRTH - Völlig unvermittelt soll ihm ein Fremder Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn verletzt haben: Zur Aufklärung einer mysteriösen Attacke auf einen 30-Jährigen auf der Hardhöhe sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Am Donnerstag war der Mann gegen 12.15 Uhr zwischen Soldner- und Leibnizstraße auf einem Fußgängerweg in Richtung Komotauerstraße unterwegs, als - so schildert er selbst es - der junge Angreifer aus unbekannten Gründen zum Pfefferspray griff und es ihm ins Gesicht sprühte. Er habe sich gewehrt und nach dem Gegner geschlagen. Daraufhin sei der geflüchtet. Kurz darauf habe er festgestellt, dass ihm bei der Auseinandersetzung noch eine oberflächliche Stichwunde zugefügt worden sei. Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hofft, dass Zeugen zur Aufklärung beitragen können. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Anfang bis Mitte 20, 176 cm groß, rotbrauner Vollbart, heller Hauttyp, schwarz gekleidet mit Jacke und Jeans, er trug eine schwarze Baseballkappe und weiße Sportschuhe.

fn