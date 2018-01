Pflege-Zentrum am Kavierlein legt los

FÜRTH - Im Dezember des vergangenen Jahres war der Umzug des Zentrums für Betreuung und Pflege von der Rosenstraße in die Poppenreuther Straße über die Bühne gegangen – jetzt wurde die Einrichtung auf dem Kavierlein-Gelände mit hohen Gästen eröffnet.

Start im neuen Ambiente: Nach dem Umzug aus der Innenstadt aufs Kavierlein-Gelände durfte das Zentrum für Betreuung und Pflege jetzt seine Einweihung feiern. © Foto: Edgar Pfrogner



Zurzeit leben etwa 140 Senioren im Zentrum, aber es sind noch Zimmer frei. 155 Bewohner passen insgesamt hinein. Dabei handelt es sich nicht einfach um ein Altersheim, sondern eine Modelleinrichtung: Sie versammelt stationäre Pflege, betreutes Wohnen, Tagespflege, ambulante Angebote und eine öffentliche Cafeteria unter einem Dach. Hinzu kommt ein ambulanter Pflegedienst, der bei Senioren in der eigenen Wohnung vorbeischaut.

Klingt gut. Aber: "Wird es wirklich schön?" Diese immer wieder auftauchende bange Frage der Bewohner in der Rosenstraße zitierte Einrichtungsleiterin Sindy Mitzenheim in ihrer Rede. Denn im Alter will kein Mensch mehr umziehen. Schon gar nicht, wenn der Umzug vom eigenen Haus ins Altenheim stattgefunden hat – und nun diese vermeintlich letzte Wohnstatt auch noch gewechselt werden muss.

Vertraute Nachbarn

Auch deshalb gab sich die Leitung größte Mühe, die Bewohner möglichst in derselben Gruppierung und Verteilung im neuen Haus unterzubringen; jeder konnte so seinen vertrauten Zimmernachbarn behalten.

Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung – 98 Prozent – legt größten Wert auf gute Pflege im Alter. Diese Zahl hob Melanie Huml, bayerische Ministerin für Pflege und Gesundheit, in ihrer Ansprache hervor. Sie freute sich vor diesem Hintergrund über die wachsende Zahl an Auszubildenden im Pflegeberuf, verschwieg aber auch nicht die Abbrecher und deren Gründe: "Ich war auf einmal ganz allein auf der Station", musste die Ministerin von einem Schüler hören, der das Handtuch geworfen hatte.

Allerdings, findet sie, sollten alte Menschen, die der Versorgung bedürfen, vorhandene Angebote auch nutzen. Doch viele Senioren genierten sich: "Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn mich nicht die Kinder versorgen, sondern die ambulanten Pfleger", gibt die Ministerin ein weit verbreitetes Argument wieder.

Bisher werden erwachsene Nachkommen vom Staat mit einem Teil ihres Einkommens zur Kasse gebeten, wenn es um die Pflege der Eltern geht Um diese zu entlasten, soll dies demnächst erst für Söhne und Töchter ab einem Jahreseinkommen von 100 000 Euro gelten, kündigt Ministerin Huml an.

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) freute sich bei der Eröffnung, dass nun auch der Fürther Norden eine derartige Einrichtung beherbergt und die Bewohner die Angebote von City, Stadttheater, Stadtpark und Ronhof wahrnehmen können. Pfarrer Benedikt Bruder von der Peter-und-Paul-Kirche und Wilfried Wittmann von St. Christophorus segneten das Haus in ökumenischem Schulterschluss.

Wer wollte, konnte sich beim Rundgang durch die Wohnbereiche selbst ein Bild machen. Die Stockwerke, zur besseren Orientierung in verschiedenen Farben gehalten, verbreiten noch das Flair des Neuen, noch nicht Eingewohnten.

An den Wänden hängen Bilder von blühender Botanik, Schwarzweißfotos zeigen Filmstars der vierziger und fünfziger Jahre: Humphrey Bogart, Lauren Bacall und Marilyn Monroe. Sogar die Beatles in ihren ersten Jahren sind hier zu sehen.

Reinhard Kalb