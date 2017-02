An einer Kreuzung in Langenzenn kollidierten am Montagvormittag ein Jeep und ein Pick-Up miteinander. Der Fahrer des Pick-Up hatte dem Jeep beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Jedoch musste die Feuerwehr Langenzenn ausgelaufene Kühlflüssigkeit am Unfallort abbinden. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. © NEWS5 / Schmelzer