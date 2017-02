Pick-Up und Jeep kollidieren im Kreuzungsbereich

LANGENZENN - Weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines andern missachtet hatte, sind am Montag zwei Autos auf einer Kreuzung in Langenzenn zusammengestoßen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr Langenzenn musste am Unfallort aber Betriebsstoffe abbinden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Nachdem ein Pick-Up einem Jeep die Vorfahrt nahm, kollidierten die beiden Autos in einem Kreuzungsbereich miteinander. © NEWS5 / Schmelzer



Wie die Polizei berichtet, krachte es gegen 10 Uhr an der Kreuzung Görlitzer Straße und Burggrafenhofer Straße in Langenzenn. Ein Pick-Up wollte aus der Frankenstraße in die Burggrafenhofer Straße abbiegen und nahm dabei einem Jeep die Vorfahrt. Daraufhin kollidierten die beiden Autos im Kreuzungsbereich.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr um die beiden Autofahrer. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

Die Feuerwehr Langenzenn sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Beim Zusammenprall der beiden Autos lief eine größere Menge Kühlerflüssigkeit aus. Die Einsatzkräfte mussten den auslaufenden Betriebsstoff abbinden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nach Informationen der Polizei nicht.

Der Sachschaden ist noch nicht bekannt, die Polizei geht jedoch von einer höheren Summe aus.

