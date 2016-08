Pkw beim Abbiegen übersehen: Kollision in Zirndorf

Beide Fahrzeuge fahruntauglich - Insassen mit leichten Verletzungen - vor 15 Minuten

ZIRNDORF - Am Samstagabend ist es an der Kreuzung Banderbacher Straße und Weiherhofer Hauptstraße zu einem Frontalcrash zweier Pkw gekommen. Die Unfallbeteiligten kamen noch einmal glimpflich davon.

Beim Abbiegen eines Pkw ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben sei einer der Pkw auf die falsche Fahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Der Unfall passierte an der Einmündung der Banderbacher Straße in die Weiherhofer Hauptstraße. Der Unfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr.

Beide Wagen sind laut Polizeiangaben "nicht mehr fahrbereit." Die vier Unfallbeteiligten wurden noch an der Unfallstelle versorgt, haben sich bei dem Crash aber nur leichte Verletzungen zugezogen. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Warum der Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, muss noch ermittelt werden.

mw

