Pleite abgewendet: Barthelmess findet Investor

FÜRTH - Drei Monate, nachdem der Fürther Dekorations-Spezialist Barthelmess Antrag auf Sanierung in Eigenregie stellte, ist ein Investor gefunden. Allerdings gehen 51 der 110 Arbeitsplätze verloren.

Das Geschäft mit Dekoration war schwierig. Nun hat Barthelmess – das Archivbild zeigt das Dach des Fürther Firmengebäudes – wieder eine Zukunft. © Foto: Günter B. Kögler



"Die Barthelmess Group hat wieder eine Zukunft", erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Während des Insolvenzverfahrens war der Geschäftsbetrieb fortgesetzt worden. Nun hat die Fordahl Capital S.A., "eine auf die Neupositionierung mittelständischer Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft", die Fürther Firma erworben. Vor allem die zu geringe Auslastung in der Nebensaison habe Barthelmess in Schwierigkeiten gebracht. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sei es nötig, Fixkosten zu senken, sagt Alexander Reus von der Kanzlei anchor Rechtsanwälte, der die Geschäftsführung während der Sanierung unterstützt.

Dass 51 Arbeitsplätze gestrichen werden – die Mitarbeiter wechseln für sechs Monate in eine Transfergesellschaft – , sei "schmerzlich", sagt Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller, der dem Gläubigerausschuss angehörte. Er hoffe, dass die Beschäftigten, die gut qualifiziert seien, schnell etwas finden. Dennoch sei er "auch erleichtert". Denn die Alternative wäre nach seinen Worten das Ende von Barthelmess gewesen.

