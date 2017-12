Polarisierer oder Wohltäter: Was bringt Söder für Fürth?

FÜRTH - Nach langem und hartem Ringen ist die Entscheidung in der CSU gefallen: Horst Seehofer bleibt Parteivorsitzender, verzichtet aber auf das Amt des Ministerpräsidenten, der Nürnberger Markus Söder soll sein Nachfolger werden. Ein Vorteil für Fürth? Wir haben nachgefragt.

OB Jung und der künftige Ministerpräsident Söder verstehen sich offenbar gut – sogar, wenn sie gemeinsam ein halbe Stunde im Aufzug des Rathauses stecken bleiben. Das passierte vor einem Jahr, als der Finanzminister einen dicken Finanzhilfe-Scheck abgeben wollte. Strahlend verließen beide nach ihrer Befreiung die Kabine – nicht, ohne vorher von dort aus Selfies und ein Video ins Netz gestellt zu haben. © Foto: Winckler



Der Oberbürgermeister dieser Stadt gehört bekanntlich der SPD an, in puncto Beziehungen in die Münchner Staatskanzlei überwiegen aber dann doch Diplomatie und Pragmatismus. Und so findet Thomas Jung, am Montagmittag von den FN zur Personalie Söder befragt, durchaus lobende Worte für den Mann, der für viele von Jungs Parteigenossen eines der liebsten Feindbilder ist.

Offenbar nicht für den OB. "Gegenseitiger Respekt" präge das Verhältnis zwischen ihm und dem designierten nächsten Ministerpräsidenten, seit sie 1994 gemeinsam als junge Abgeordnete in den bayerischen Landtag eingezogen sind. Sogar per Du sind die beiden seit diesen Zeiten – "das ist außerhalb der SPD eher ungewöhnlich", sagt Jung.

Beste Karten also für Fürth? "Söder ist für Franken und damit für Fürth sicher eher von Vorteil", glaubt Jung – doch er habe sich auch über Seehofer nie beschweren können. Vor allem in der Quelle-Krise habe der sich für die Stadt sehr eingesetzt und großzügigen Finanzhilfen zugestimmt.

Söder freilich meint es mit Fürth ebenfalls gut, seit er Finanzminister ist. Schon für dieses Jahr gab es einen dicken Batzen sogenannte Stabilisierungshilfen aus der Staatskasse, und auch 2018 werden wieder stolze 6,4 Millionen Euro in die Kleeblattstadt fließen. Den Scheck wollte Söder – nie um einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt verlegen – am kommenden Freitag selbst im Rathaus vorbeibringen. Nach den jüngsten Entwicklungen aber hat er den Termin verschoben. Es dürfte im Moment Dringlicheres geben als den Besuch in Fürth . . .

Politisch gesehen schlägt Jung differenziertere Töne in Sachen Söder an. Man müsse nun "aufmerksam beobachten", ob der 50-Jährige, auch mit Blick auf die Konkurrenz von rechts außen, weiter polarisiert, wie man es von ihm seit jeher gewohnt ist. "Oder ob er zusammenführt", was sich Jung wünschen würde. Einen Rechtsruck der Christsozialen indes befürchtet der Rathauschef nicht – auch wenn Söder natürlich "nicht gerade ein Liberaler ist".

Eine der Ersten, die nach dem Einbruch der CSU bei der Landtagswahl im Herbst laut nach einem Wechsel gerufen hat, war die Fürther Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger. Nun sei sie "ausgesprochen guter Laune", sagt sie. Mit Söder als Ministerpräsident und Seehofer als Minister in Berlin wären "die Potenziale der Partei optimal ausgeschöpft", findet Guttenberger.

Denn Seehofer sei in der Bundeshauptstadt "bestens vernetzt", Söder hingegen die Idealbesetzung in Bayern – mit "klarer Linie", die er bisher in all seinen Ämtern gezeigt habe. Das ist der Fürtherin besonders wichtig – denn den von ihr monierten "Zickzackkurs" unter Seehofer, vor allem in der Flüchtlingsfrage, hätten "die Menschen übel genommen".

Wie viele andere in der CSU hatte Michael Au schon Anfang Oktober einen personellen Neuanfang gefordert. Und auch der Chef des Fürther Kreisverbands hält Markus Söder für geeignet, die Christsozialen in eine "erfolgreiche Zukunft zu führen". Von Söder wie von Seehofer erwartet er, dass sie "vertrauensvoll" zusammenarbeiten.

Froh ist Au darüber, dass "einvernehmlich eine tragfähige Lösung" gefunden wurde und der Wachwechsel nicht in öffentlichem Streit ausartete. Hätte das nicht schon früher geschehen müssen? "Gut Ding will Weile haben", meint Au. Natürlich habe Söder als Ministerpräsident nun für einen Gleichklang von Altbayern und Franken zu sorgen. Als Franke werde er aber sicherlich die Metropolregion weiter stärken.

Seit 2008 sitzt der Fürther Horst Arnold für die SPD im Landtag. Zwar ist die CSU mit ihrer absoluten Mehrheit ohnehin nicht darauf angewiesen, Arnold kündigt aber trotzdem jetzt schon an: Die Sozialdemokraten werden einem Ministerpräsidenten Söder sicherlich nicht zustimmen. Das sei ein kategorisches Nein und habe nichts mit der Person zu tun.

Söder, so Arnold, müsse nun beweisen, dass er für alle da sein kann. "Dass ihm das nachhaltig gelingt, bezweifle ich allerdings." Zudem habe Söder für gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern zu sorgen. Hoffnungen knüpft er in einem konkreten Punkt an den Neuen: Als Ministerpräsident müsse er sich dafür einsetzen, dass die Deutsche Bahn ihre Pläne für den S-Bahn-Schwenk durchs Knoblauchsland endgültig beerdigt.

